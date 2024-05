TV namigi: Hrvaška zmaga na Evroviziji? Raiven tik pred Baby Lasagno

Sobota, 10. maja

Pesem Evrovizije 2024, izbor iz Malmöja (Premiera): TV SLO 1 ob 21.00

Šved., 2024. Vodita: Petra Mede in Malin Åkerman. Prenos. 265 min.

V finalu je iz vsakega predizbora deset najboljših in Italija, Nemčija, Francija, Velika Britanija, Španija in gostiteljica Švedska, ki bo tudi odpra letišnje tekmovanje, saj nastopa kot prva.

Na veselje slovenskega občinstva je med finalisti tudi naša predstavnica Raiven s pesmijo Veronika. Nastopila bo 22., tik pred hrvaškim predstavnikom Baby Lasagna. Prav njegova pesem Rim Tim Tagi Dim na mnogih stavnicah velja za najverjetnejšo zmagovalko Evrovizije.

Zmagovalno skladbo bo sicer določilo glasovanje strokovnih žirij in gledalcev. Slovenski gledalci bodo poleg že utečenega telefonskega glasovanja lahko prvič glasovali tudi prek spleta, glasovanje pa se bo v finalu začelo že po nastopu prve skladbe.

Točke glasovanja slovenske žirije bo v Malmö sporočila Lorella Flego. Finale bo komentirala Mojca Mavec.

Abba daba du (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Abba-Dabba-Doo. Šved., 1976. Režija: Leonard Eek. Dok. film. 60 min.

Abba daba du. Foto TVS

Dokumentarec, posnet leta 1976, je prvi film o danes svetovno znani švedski glasbeni skupini Abba. V dokumentarnem filmu se s fotografijami iz osebnih albumov in spomini na odraščanje predstavijo posamezni člani skupine. Uspeh Abbe ni bil naključje: Anni-Frid in Agnetha sta bili že od rosnih let uspešni pevki, skladatelja Benny in Björn pa sta izhajala iz družin z glasbeno tradicijo.

Dokumentarec, posnet skoraj pred petimi desetletji, slovi po šegavi pripovedi in razkritju skritega kotička, kjer so člani skupine ustvarjali glasbo.

Luka Dončić na 2. tekmi polfinala. Foto Joshua Gateley/AFP

Tretja tekma polfinala Potem ko je Luka Dončić in njegova ekipa Dallas Mavericks izenačila izid polfinala Zahoda na 1 proti 1, bo na vrsti tretja tekma med njimi in ekipo Oklahoma City. Košarka (M): Dallas Mavericks – Oklahoma City Thunder. NBA 2023/24. Konferenčni polfinale. 3. tekma: Arena 1 ob 21.00 in Kanal A ob 21.30

Štirje dobri dnevi (Premiera): HBO ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Four Good Days. ZDA, 2020. Režija: Rodrigo García. Igrajo: Mila Kunis, Glenn Close, Carla Gallo, Stephen Root, Gloria Garayua. Drama. 101 min.

Štirje dobri dnevi. Foto HBO

Glenn Close in Mila Kunis sta soigralki v intenzivni drami, posneti po članku Elija Saslowa iz Washington Posta iz 2016, v katerem opisuje boj matere in hčere z odvisnostjo od heroina.

Ranjena, zlorabljena in tik pred zlomom se od heroina odvisna Molly (Mila Kunis) pojavi na domu svoje matere Deb (Glenn Close) in išče pomoč. Toda deset bolečih let odtujenosti, uživanja drog in zasvojenosti je poškodovalo že tako krhek odnos med materjo in hčerjo.

Molly je bila doslej že velikokrat na odvajanju, vendar še vedno ne kaže znakov okrevanja. Zdaj zdravnik ponudi Molly kanček upanja – mesečno injekcijo močnega sredstva, ki preprečuje, da bi se strupene snovi vezale na centralni živčni sistem. Vendar pa je pogoj: Molly mora ostati čista štiri dolge, mučne dni ...