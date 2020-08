TV namigi: Igor Bavčar, Fabrizio De André in Batman

Ponedeljek, 24. avgusta



Igor Bavčar je po aretaciji Janeza Janše v začetku junija 1988 iz Odbora za varstvo pravic Janeza Janše ustanovil Odbor za človekove pravice. Njegov odbor je odločujoče vplival na demokratične procese v Sloveniji. Nato je postal minister za notranje zadeve v Demosovi vladi in vodil projekt osamosvojitve države.V vladah Janeza Drnovška je kot minister za evropske zadeve koordiniral naslednji ključni cilj države – vstopanje Slovenije v EU. Leta 2001 je v notranjih obračunih v Liberalni demokraciji Slovenije zapustil politiko in odšel v gospodarstvo na vrh podjetja Istrabenz, ki ga je razširil v finančni holding. Danes zaradi finančnih mahinacij z delnicami Istrabenza prestaja večletno zaporno kazen na Dobu.Miniserija predstavi Fabrizia de Andréa, poeta revolucije, pesnika razžaljenih in ponižanih in za mnoge največjega italijanskega kantavtorja.Fabrizio de Andréa (1941–1999) je bil ateist in anarhist, a je vrsto pesmi napisal v krščanskem duhu. Njegovo ime so začeli povezovati z literaturo in poezijo, pesmi so si utrle pot v šolske učbenike. V Italiji je še danes veliko ime in po njem so poimenovane šole in ulice. Rodil se je tik pred drugo svetovno vojno v Genovi. Sprva je igral na violino, nato se je posvetil kitari, se ogrel za jazz in francoski šanson. Pri osemnajstih je posnel svoji prvi pesmi ...Zgodba se dogaja v turobnem mestu Gotham, ki ga ustrahuje Joker. Na stran nedolžnih ljudi se postavi Batman. Joker ima za prebivalce Gothama pripravljen zloben načrt.Medtem skrivnostni Batman s svojimi junaškimi dejanji zbudi pozornost ljudi. Zanj se zanima tudi lepa novinarka Vicki Vale, ki bi rada izvedela kakšno podrobnost o njegovem življenju. Vicki se hkrati zaplete v romantično zvezo z milijonarjem Bruceom Waynom.