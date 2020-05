TV namigi: Igra imitacije, Batman in Jabolčnik z Rosie

Nedelja, 3. maja



Med drugo svetovno vojno nemški stroj Enigma zakodira vsa sporočila, tako da ostanejo zaveznikom prikrita, tudi če jih prestrežejo. Britanska MI& rekrutira genialnega matematika Alana Turinga, da se loti dešifriranja naprave, kar bi lahko rešilo na tisoče zavezniških življenj. A to je le en vidik Turingovega življenja, tu je še njegova spolna usmerjenost, ki ji tedanje oblasti niso niti najmanj naklonjene ...Film je prejel kar osem nominacij za oskarja, med drugim za film, režijo, scenarij, glasbo, igralca v glavni vlogi in igralko v stranski vlogi. Oskarja za scenarij po predlogi je tudi dobil.Osem let po tem, ko se je zdelo, da je režiser Joel Schumacher z neumnimi enovrstičnicami Georgea Clooneyja ubil franšizo z imenom Batman, je prišel novi Batman, s Christopherjem Nolanom na režiserskem stolčku in Christianom Balom v kostumu. Netopirski superjunak se je vrnil mlajši, brutalnejši in temačnejši kot kdaj prej. In še skoraj realističen.Preden bo prihodnje leto prišel v kino Robert Pattinson kot novi Batman, ki si ga je zamislil Matt Reeves, avtor franšize Planet opic, se splača pogledati, kako si je Batmana zamislil Nolan.Pogled v način življenja, ki ga ni več, je lirična ruralna pripoved, ki jo je o svoji mladosti spisal angleški književnik Laurie Lee.Njegovo sladko-grenko bukolično odraščanje ob robu prve svetovne vojne se začne, ko se družina Lee iz mesta preseli v hišico sredi angleškega podeželja, kjer mama Annie po moževem odhodu srčno vzgaja osem otrok. Zgodbo spremljamo skozi oči enega od sinov, Laurieja, ki pripoveduje o vasici, duhovitih prebivalcih in prelomnicah, ki zaznamujejo njegovo mladost in odraščanje.