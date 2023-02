TV namigi: Inventura, Seksualno življenje, Posledice

Sreda, 8. februarja

Inventura: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Slo., 2021. Režija: Darko Sinko. Igrajo: Davor Janjić, Janez Škof, Dejan Spasič, Vlado Bulajić, Alen Kermac. Drama. 115 min.

Zgodba se začne s povsem povprečnim človekom srednjih let. Nekega dne po večerji, ko Boris bere v svoji sobi, nekdo strelja nanj skozi okno. Pride policija in začne se preiskava. Ker ne najdejo osumljencev, se odločijo, da je šlo za naključni naboj. A Boris se loti dekonstrukcije svojega življenja in razmerij, da bi ugotovil, kdo ga sovraži. Pri iskanju potencialnih storilcev Boris ugotovi, da ga sovraži več ljudi, kot bi si mislil, in da bi lahko bil potencialni morilec skorajda kdor koli …

Igrani prvenec Darka Sinka je tragikomedija o človeku, ki ugotovi, da so bile njegove predstave o lastnem življenju le iluzija.

Babičino seksualno življenje: TV SLO 1 ob 22.00

Koprod., 2021. Režija: Urška Djukić, Émilie Pigeard. Kratki anim. film. 15 min.

Babičino seksualno življenje Foto Arhiv Bsf

Babičino seksualno življenje režiserk Urške Djukić in Émilie Pigeard je presunljivo pričevanje o spolnem življenju žensk na Slovenskem v prejšnjem stoletju, o njihovih nasilnih možeh in o zlorabah. Temelji na prav tako presunljivih izpovedih žensk, objavljenih v knjigi Milene Miklavčič Ogenj, rit in kače niso za igrače.

Posamične podobe bolečin in trpljenja, strahu ter vdanosti v usodo se izrisujejo v hudomušni animaciji, ki z domišljijskimi potezami premagujejo stare tabuje. Večkrat nagrajeni animirano-dokumentarni film je prejel tudi nagrado Evropske filmske akademije za najboljši kratki film.

Posledice: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2018. Režija: Darko Štante. Igrajo: Matej Zemljič, Timon Šturbej, Gašper Markun, Lovro Zafred, Lea Cok. Drama. 110 min.

Andrej ima zaradi neprimernega in nasilnega vedenja težave s starši, šolo, socialno delavko, policijo in sodnico. Ko pristane v vzgojnem zavodu, si svoje mesto izbori v manjši tolpi fantov, ki jo vodi Žele. Skupaj se zapletajo v objestne avanture, zaznamovane z nasiljem, kriminalnimi dejanji, zabavami, drogami in alkoholom. Pod mladostniško objestnostjo pa Andrej skrbno varuje svojo skrivnost.

Sodoben filmski izdelek, ki izstopa iz okvirjev tega, česar smo vajeni.