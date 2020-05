FOTO:TV namigi: Iron Man, Vitez teme, Gospodar muh in Nisem vaš zamorec

Nedelja, 10. maja

Iron Man: Planet TV ob 20.00

Vitez teme: Kanal A ob 20.00

Gospodar muh: TVS 2 ob 21.55

Nisem vaš zamorec: TVS 1 ob 22.20

Tony Stark si je bogastvo prislužil z izdelovanjem orožja. Ko ga v Afganistanu ranjenega zajamejo uporniki, izdela poseben neuničljiv oklep, s katerim lahko pobegne. Medtem njegova tajnica Pepper ugotovi, da ga je poslovni part­ner izdal. Tako mora Tony spet obleči železni oklep.Iron man, nekakšen mešanec med Supermanom in Robocopom, ki naj bi ga navdihnil sam »aviator« Howard Hughes, je navdušil gledalce in kritike. Poleg dobre igre in akcije je prepričal tudi s posebnimi učinki, za katere je bil nominiran za oskarja.Batman upa, da bo lahko odložil svoje ogrinjalo in boj proti kriminalcem prepustil javnemu tožilcu Harveyju Dentu, a prihod anarhističnega kriminalca s klovnovskim nasmeškom postavi vse na glavo.Monumentalna vloga Heatha Ledgerja kot Jokerja, obračun Jokerja in Batmana, ki sodi v moderno mitologijo, hamletovski pridih zgodbe in navdihnjena režija v svetu kaosa in paranoje so atributi, ki film iz žanrskega izdelka povzdignejo na stopnjo umetnosti. Kar pa seveda ne pomeni, da akcijske scene niso zabavne.Roman Williama Goldinga je izšel leta 1954 in velja za moderno klasiko 20. stoletja, ki svari pred zdrsom v divjaštvo in analizira delovanje oblasti, množično psihologijo in družbeno organiziranost.Po strmoglavljenju letala sredi oceana se skupina dečkov zateče na bližnji otok. Preživeli ugotovijo, da med njimi ni odraslih in da so sami odgovorni za preživetje.Priznani pisatelj in borec za pravice temnopoltih v Združenih državah Amerike James Baldwin je leta 1979 začel ponazarjati življenje v Ameriki prek zgodb Medgarja Eversa, Martina Luthra Kinga in Malcolma X – prek življenja treh umorjenih prijateljev.Po rokopisu na 30 straneh, ki ga James Baldwin ni končal, je režiser Raoul Peck zasnoval večkrat nagrajeni dokumentarni film Nisem vaš zamorec. Film je pogled v preteklost, a hkrati tudi opozorilo sodobni družbi, kako dolga pot jo še čaka do odprave rasnih predsodkov.