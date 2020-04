TV namigi: Iskanje pozabljive Dory, Megla v avgustu in Smisel življenja

Petek, 3. aprila

Prisrčna in zabavna animirana pustolovščina je nadaljevanje uspešnice Reševanje malega Nema.Modra pozabljivka se začne nenadoma spominjati svoje mladosti in popade jo strah, ali jo starša morda iščeta, zato se s prijateljema odpravi po sledeh svoje družine v morju proti Kaliforniji. Na poti spozna čemerno hobotnico Hanka, ki postane njihov vodič; pridružita se jim tudi beluga Bailey, ki ga skrbi delovanje njegovega biološkega sonarja, in kratkovidna kitovka Destiny. Toda ocean je poln nevarnosti ...Iskanje pozabljive Dory je v vseh pogledih odličen film. Animacija je med Pixarjevimi najbolj kreativnimi, zgodba v iskanju hitre šalepa ne išče bližnjic pri prikazu kompleksnih odnosov. A film je vseeno poln toplega humorja in primeren za vse starosti (od 5 let naprej), hkrati pa odpira nekatera pomembna vprašanja glede družine, prijateljstva in otrok s posebnimi potrebami, o katerih se je po filmu priporočljivo pogovoriti.Nacistična Nemčija. Radoživ in povsem zdrav deček Ernst ima to smolo, da pripada nomadskim Jenišem. V njegovi kartoteki se zato pojavi usodna oznaka – narodnost: Rom. Strpajo ga v psihiatrično ustanovo za mladino, kjer vlada hladni dr. Veithausen. Dečko je precej uporne narave in hitro pridobi sloves težavnega bolnika, zato je pod drobnogledom glavnega zdravnika. Ernst je tako obsojen na dolgo ždenje v bolnišnici in čakanje na uspavanje. Da, v bolnišnici prikrito izvajajo program »očiščenja nemške rase vseh bolnih genov«.Ob 20.00 je na sporedu še francoska dokumentarna oddaja Romi – enakopravni evropski državljani.»In zdaj nekaj čisto drugačnega!« Na ta način so se začeli skeči kultnih, legendarnih, nepozabnih angleških komikov, ki jih poznamo pod imenom Leteči cirkus Monty Pythona. Zakaj smo tukaj, kaj je naš smoter? Čeprav so Pythonovci poznani predvsem po tipičnem angleškem humorju in skečih, v katerih so na ironičen, ciničen, luciden in še kak način obdelovali različne človeške probleme, napake, karakterje itd., so znani tudi po nekaj nepozabnih filmih, in Smisel življenja je vsekakor eden od njih.Ekipa Montyja Pythona skuša razrešiti najpomembnejše vprašanje vseh časov: Kaj je smisel življenja? To ugotavljajo z raziskovanjem raznih življenjskih obdobij, od rojstva do šolskih in vojaških let, srednjih let in starosti.