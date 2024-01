TV namigi: italijanske barabe, ameriški teroristi in Lynchev Človek slon

Petek, 26. januarja

Barabe iz Pizzofalconeja (Prremiera): Star Crime ob 22.00

I bastardi di Pizzofalcone. Ita., 2023. 4. sezona. 1/4. Igrajo: Antonino Bruschetta, Carolina Crescentini, Paola Tiziana Cruciani, Tosca D'Aquino. Nad. 145 min.

Detektivska serija temelji na romanih Maurizia De Giovannija. Zgodba je postavljena v živahen sodobni Neapelj. Po odmevnem primeru korupcije je majhna policijska postaja Pizzofalcone v starem jedru Neaplja tik pred zaprtjem, še prej pa s policijske uprave tja pošljejo nekaj novih policistov iz drugih okrožij.

Ekipa petih policistov se zdi nenavadna in hodi po robu zakona, prav tako kot sodelavci, ki so jih zamenjali in po njih takoj podedovali vzdevek »I bastardi«. Ko pa morajo reševati umor, ugotovijo vsi, še posebej sami policisti, da pravzaprav zelo dobri policisti.

V začetku četrte sezone so minili že trije tedni, odkar so ugrabili inšpektorja Guiseppeja. Ugrabili so ga možje Rocca Squillaceja, ki Guiseppeja krivi za smrt svojega brata, ki je v zaporu naredil samomor. Ko v zapuščeni tovarni najdejo truplo, raztopljeno v kislini in poleg Guiseppejev jopič, so kolegi prepričani, da je truplo njegovo. A v resnici je še vedno živ ...

Športni namigi Smučarski skoki (Ž) . Kvalifikacije, prenos z Ljubnega ob Savinji, TV SLO 2 ob 12.05

. Kvalifikacije, prenos z Ljubnega ob Savinji, TV SLO 2 ob 12.05 Smučarski poleti (M). Svetovno prvenstvo: 1. in 2. serija, prenos s Kulma, TV SLO 2 ob 13.50

Svetovno prvenstvo: 1. in 2. serija, prenos s Kulma, TV SLO 2 ob 13.50 Rokomet (M): Madžarska Slovenija. Tekma za peto mesto, TV SLO 1 ob 14.50

Kukluksklan: ameriška zgodba: Rojstvo nevidnega imperija: TV SLO 2 ob 22.10

Ku Klux Klan, une histoire américaine. Fr., 2020. 1/2. Režija: David Korn Brzoza. Dok. serija. 65 min.

Kukluksklan: ameriška zgodba: Rojstvo nevidnega imperija, Foto TVS

Dvodelna serija pojasni nastanek in razvoj ameriške teroristične organizacije kukluksklan ter razišče več kot stoletje trajajočo skrajno brutalno rasno segregacijo in rasizem. Od ukinitve suženjstva v 19. stoletju in boja za državljanske pravice v petdesetih in šestdesetih letih prejšnjega stoletja do nemirov v Charlottesvillu ter umora Georga Floydaa; tudi to je zgodovina Združenih držav Amerike.

Kako dobro poznamo tajno združbo kukluksklan? Kako se ji je uspelo ohraniti do danes in kako so se ji uprle civilna družba in demokratične institucije? V seriji o najtemnejših trenutkih Združenih držav Amerike pričajo zgodovinarji in ljudje, ki so bili nekoč člani klana ali so njegovo nasilje tudi sami izkusili.

Prvi del serije je posvečen dogodkom v ameriški družbi, ki so privedli do ustanovitve kukluksklana po koncu ameriške državljanske vojne, njegovemu vzponu in padcu ter številnim preporodom.

Človek slon: TV SLO 1 ob 23.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

The Elephant Man. ZDA, 1980. Režija: David Lynch. Igrajo: Anthony Hopkins, John Hurt, Anne Bancroft, John Gielgud. Drama. 115 min.

Človek slon. Foto TVS

Začenja se cikel filmov Davida Lyncha, v katerem bodo na sporedu še Mulholland Drive, Resnična zgodba in Lost Highway.

Človek slon je srce parajoči drugi celovečerni film kultnega režiserja, postavljen v čas viktorijanske Anglije. Govori o mladeniču Josephu Merricku (John Hurt), ki od otroštva naprej trpi za vrsto obolenj in deformacij.

Zaradi iznakaženega videza najde službo v gledališču za revne sloje, ki na atrakcijo s ponižujočim vzdevkom Človek slon gledajo z mešanico studa in sočutja. Lastnik ga pretepa in obravnava kot žival. Iz tragičnih okoliščin ga povleče zdravnik dr. Frederic Treves (Anthony Hopkins). Merrick je za dr. Trevesa najprej zanimiv zaradi svoje nenavadne anatomije. Zdravnik pa kmalu odkrije, da je njegov pacient v resnici občutljiv, omikan in ustvarjalen človek. Merrick postane priljubljen gost v londonski visoki družbi, toda duhovi preteklosti mu ne dajo miru.

Film je posnet po resnični zgodbi Angleža Josepha Merricka. Kritiška in komercialna uspešnica režiserja Davida Lyncha je prejela osem nominacij za oskarja.

Deset minut pred filmom bo na spordu oddaja Televizorka, gost bo Slavoj Žižek, filozof in filmozof, ki Lyncha pogosto vključuje tako v svoje teorije o filmu kot v teorije o družbi in modernem subjektu.