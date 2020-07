TV namigi: Iz oči v oči, Skrivnost njihovih oči in Hitlerjeva biblija

Ponedeljek, 27. julija



Iz oči v oči: Kino ob 18.20





Skrivnost njihovih oči: Kanal A ob 20.00

Hitlerjeva biblija: TV SLO 2 ob 18.00

Hitlerjeva biblija Foto Tv Slo

Neodvisna drama, ki je dobila nagrado za inovativnost, v ospredje postavi prijatelja iz otroštva, ki se vnovič povežeta preko interneta in se pogovarjata o svojih problemih odraščanja. Film je posnet izključno iz perspektive računalniškega zaslona.Madison je priljubljeno dekle na šoli, medtem ko Teel velja za čudaka in nima veliko prijateljev. Madison mu obljubi, da mu bo svetovala, kako naj postane priljubljen na socialnih omrežjih. Kmalu Teel izve, da Madison skriva temno skrivnost in nujno potrebuje pomoč.Film je predelava odličnega istoimenskega argentinskega filma iz leta 2009 in prav dejstvo, da prav nič ne doda k izvirniku, je kljub vrhunski igralski zasedbi razlog, da kritiki niso bili navdušeni.Prijatelja Ray in Jess ter njuna nadzornica Claire so člani vrhunske skupine preiskovalcev najhujših zločinov, toda njihove poti se razidejo, ko se med žrtvami grozljivega morilca znajde Jessina hčerka. Po trinajstih letih neumornega iskanja Ray naleti na otipljivo sled, toda med tem, ko želi Claire ravnati po črki zakona, si Jess želi takojšnjega in neusmiljenega maščevanja ...Partizanski obveščevalec Jože Jan - Iztok je med letoma 1943 in 1945 deloval na Bledu in domnevno vodil zaplembo malo znanega nacističnega verskega inštituta Ahnenerbe, ki naj bi ga v Bonačevi vili na Bledu vodil bivši nemški protestantski pastor Matthes Ziegler. Njegov dnevnik razkriva nemške načrte, zlasti tiste, povezane z Bledom – na otoku bi porušili cerkev in postavili svoj tempelj, v enem od hotelov vzgajali obetajočo mladino …Ekipa dokumentarnega filma Hitlerjeva biblija je te domneve preiskovala, iskala dokumente in preverjala pričevanja.