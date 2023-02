TV namigi: Izjemna mesta, Masaryk in Inhumanum

Četrtek, 16. februarja

Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley: Berlin: TV SLO 2 ob 20.05

Joanna Lumley’s Great Cities of the World: Berlin. VB., 2021. Režija: Zoe Dobson. Glavne osebe: Joanna Lumley, Gina Lollobrigida. Dok. odd. film. 55 min.

Igralka Joanna Lumley obišče Pariz, Rim in Berlin, a se ne ustavi zgolj ob očitnih znamenitostih.

V tretjem delu spoznamo Berlin. Joanna nam predstavi njegovo mračno zgodovino, življenje v času berlinskega zidu in holokavsta, po drugi strani pa spoznamo tudi sodobni Berlin. To je danes mesto, ki ne obsoja in je pravo igrišče za odrasle: od ženske motoristične skupine do kulture istospolnih.

Masaryk: TV SLO 1 ob 23.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Masaryk. Češ., 2016. Režija: Julius Sevcík. Igrajo: Karel Roden, Hanns Zischler, Oldrich Kaiser, Arly Jover, Jirí Vyorálek. Bio. film. 115 min.

Masaryk Foto Tv Slo

Biografski film prikazuje del življenja diplomata in zunanjega ministra Jana Masaryka (1886–1948), enega od sinov bolj znanega Tomáša Masaryka, ki je bil politik, državnik, filozof in sociolog, v zgodovino zapisan kot prvi predsednik Češkoslovaške.

Dogajanje je postavljeno v obdobje od 1937 do 1939, ko je Jan Masaryk po očetovi smrti postal češkoslovaški ambasador v Veliki Britaniji. Češkoslovaška se spopada z agresijo nacistične Nemčije in Masaryk skuša prepričati Veliko Britanijo, da bi pomagala njegovi domovini ...

Inhumanum - Umori na Slovenskem: Intimnopartnerski umori: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2021. Režija: Igor Zupe. Igrajo: Ludvik Bagari, Timon Šturbej, Milena Zupančič, Tamara Avgustin, Katarina Matejčič. Igrano-dok. ser. 55 min.

Umori na Slovenskem: Intimnopartnerski umori Foto Tv Slo

Ljubezen je nedvomno eno najpomembnejših čustev. Je najbolj tvorno in najbolj osrečujoče čustvo, ki pa se lahko spreobrne v sovraštvo in vodi v nasilje v partnerskem odnosu. Na svetu je v intimnopartnerskih odnosih umorjenih več kot 80 tisoč žensk in deklet letno. Tako imenovane kolateralne umore pogosteje zagrešijo nekdanji partnerji ....