TV namigi: Izmuzljiva resnica, Sestri in Posnetek od blizu

Starši šestletnega dečka, ki obiskuje plavalni tečaj, privlačnega plavalnega učitelja obdolžijo spolnega nadlegovanja otroka, čeprav za to ni nobenih dokazov. Ravnanje staršev še spodbujajo splošno prepričanje v družbi in zapisi na medmrežju.Postopoma se razkrije, da ne gre za film o pedofiliji, temveč za razmišljanje o zablodah odraslih, nesamozavestnih posameznikov, staršev, ki se ne znajdejo v sodobni družbi in so prepredeni s spletnimi lažmi in pretiravanjem. V sodobni brazilski družbi se širijo nepreverjene obtožbe, zaradi katerih trpijo številni ljudje.Divja, zabavna in včasih prostaška komedija zmešnjav prikazuje, kaj se zgodi, ko se poskuša skupina odraslih zabavati po najstniško.Režiser komedije Prava nota predstavlja zgodbo o odtujenih sestrah, ki ju starši pokličejo domov v rodno mesto, da bi počistili in pospravili svoji dekliški sobi, preden bodo hišo prodali. Vedno popolna Maura in divja Kate sta jezni in žalostni, ker njunih spominov na otroštvo kmalu ne bo več, zato skleneta prirediti še zadnjo zabavo za nekdanje sošolce s srednje šole in tako podoživeti spomine na svoje zmagoslavne najstniške dni. Toda zabava uide izpod nadzora ...Pianistka Dubravka Tomšič - Srebotnjak je imela svoj prvi recital pred 75 leti kot petletna deklica v rodnem Dubrovniku. Odtlej se je z zlatimi črkami zapisala v zgodovino slovenske in svetovne glasbene umetnosti.Filmska pripoved je nastajala pet let na štirih večjih postajah pianistke: na koncertu z orkestrom Slovenske filharmonije na Dunaju, v rodnem Dubrovniku, domači Ljubljani in na snemanju solistične zgoščenke v New Yorku, kjer so na filmski trak posneli tudi srečanje s prijatelji in kolegi, kajti v New Yorku je umetnica preživela pomemben del mladosti in tam dokončala študij.