TV namigi: Jaz sem Gilda, Fokstrot in Simfoniki  in Big Band RTV Slovenija z gosti

Sobota, 28. decembra



Jaz sem Gilda: TVS 2 ob 20.05

Fokstrot: TVS 1 22.10

Božično-novoletni koncert s Simfoniki RTV Slovenija: TVS 1 20.00

Tradicionalni božični koncert Simfoničnega orkestra in Big Banda RTV Slovenija z gosti Foto Arhiv Cd

Film o življenju in smrti Gilde, znamenite argentinske pevke. Gilda je pela glasbo posebne zvrsti, imenovane cumbia. V 90. letih prejšnjega stoletja je razburkala glasbeno sceno v Južni Ameriki. Rodila se je kot Miriam Alejandra Bianchi in je bila do 30. leta starosti vrtnarica in vzgojiteljica v vrtcu, potem pa je v šestih letih, vse do svoje tragične smrti, dosegla v glasbi vse, kar mnogim glasbenikom ne uspe v dolgoletni karieri.Postala je kulturna glasbena ikona in za nekatere celo svetnica. Film odlikujeza odlična igra in spevni glas urugvajske igralke in pevke Natalie Oriero.Z beneško veliko nagrado žirije ovenčana zgodba, skozi katero režiser Maoz oriše absurd vojaške usmerjenosti današnjega Izraela.Zakonca Michaela in Dafno nekega dne nepričakovo obiščejo predstavniki vojske. Sporočijo jima, da je njun sin Jonathan padel med opravljanjem vojaške dolžnosti. Po začetni pretresenosti začnejo Michaela jeziti preveč zagnano žalujoči sorodniki in pretirano prijazni vojaški birokrati, ki naj bi bili zakoncema v podporo. Medtem ko se Michaelova žena predaja omami, on počasi drsi v vrtinec jeze ...Simfonični orkester in Big Band RTV Slovenija sta pod vodstvom Patrika Grebla z vznesenimi, božično obarvanimi skladbami pričarala praznično razpoloženje. Na odru Gallusove dvorane so se jim z izborom najlepših melodij pridružili priljubljeni slovenski pevci.Oto Pestner je nastopil s svojimi zimzelenimi uspešnicami v praznični preobleki; v zlato obdobje bluesa, jazza in soula pa ponesel glasbenik z dušo Raya Charlesa, Uroš Perić. Gostji sta bili med drugimi tudi kantavtorica, pevka in skladateljica Ditka ter Alenka Godec, ki je lani praznovala 30-letnico glasbenega ustvarjanja.