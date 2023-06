TV namigi: Jaz, Tonya, Pri Addamsovih in Nočne ptice

Sobota, 17. junija

Jaz, Tonya (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

I, Tonya. ZDA, 2017. Režija: Craig Gillespie. Igrajo: Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney, Julianne Nicholson, Paul Walter Hauser. Bio. film. 120 min.

Film je biografska zgodba o ameriški drsalki Tonyi Harding, dobitnici dveh olimpijskih kolajn, ki je bila vpletena v enega največjih športnih škandalov v zgodovini športa.

Tonya se strmo vzpenja na ameriških turnirjih drsanja, dokler ne zabrede v težave, ko se v njeno življenje vrne nekdanji soprog. Leto 1994. Tonya se pripravlja na državno tekmovanje v umetnostnem drsanju. Njena največja nasprotnica je Nancy Kerrigan. Ko Nancy konča svoj trening v detroitski areni in se odpravi do slačilnice, priteče neznanec in jo z jekleno palico udari v nogo ...

Allison Janney je za stransko vlogo Tonyine mame leta 2018 prejela zlati globus in oskarja.

Pri Addamsovih (Premiera): Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Addams Family. Kan., 2019. Režija: Greg Tiernan. Glasovi: Iva Krajnc Bagola, Uroš Smolej, Lija Trunkelj, Rok Suhadolc, Vesna Pernarčič, Klara Šmuc, Srđan Milovanović. Anim. film. 105 min.

Slavna morbidno zabavna družina Addams se tokrat predstavlja v animirani obliki. Nenavadna družina Addams je sicer najprej nastala kot stripovski podlistek v časopisih. Sledili sta črno-bela serija in risanka, poznamo pa jih tudi po krasnih filmih iz zgodnjih devetdesetih. Obešenjaška, groteskna in čudaška družina temačnih veseljakov na novo odkriva, kaj pomeni biti dober sosed. Addamsovi tokrat spoznajo pretkano in pohlepno voditeljico resničnostne televizije, obenem pa se pripravljajo na veliko praznovanje, kamor pridejo njihovi sorodniki.

Nočne ptice: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Nocturnal Animals. ZDA, 2016. Režija: Tom Ford. Igrajo: Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher. Drama. 125 min.

Nočne ptice. Foto TVS

Susan (Amy Adams), lastnica uspešne losangeleške galerije, živi izjemno privilegirano, a neizpolnjeno življenje. Neki konec tedna, ko se njen soprog mudi na eni svojih prepogostih službenih poti, Susan prejme paket. V njem je rokopis romana Nočne ptice, ki ji ga pošilja njen bivši mož Edward.

Film v prvih kadrih ponudi točno to, kar pričakujemo: dovršeno estetiko in odtujenost modne piste ali oglasa za Chanel. A ko prek glavne junakinje vstopimo v roman, ki ga ta bere, se znajdemo v nevarnem Teksasu, v zgodbi nasilja in maščevanja, ki ne bi mogla biti bolj surova in groba.

Tesnoben romantični triler, drugi film slovitega modnega oblikovalca Toma Forda, s šokantno intimnostjo in skoraj bolečo napetostjo raziskuje tanko linijo med ljubeznijo in krutostjo, med maščevanjem in odrešitvijo. Velika nagrada žirije v Benetkah leta 2016.