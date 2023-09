TV namigi: Jezdeci pravice, Poljska – razdeljena dežela in Dirka po Hrvaški

Torek, 26. septembra

Jezdeci pravice: Kino Ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Retfardighedens Ryttere. Dan., 2020. Režija: Anders Thomas Jensen. Igrajo: Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Andrea Heick Gadeberg, Lars Brygmann, Nicolas Bro. Akc. film/kom. 145 min.

V izjemni črni komediji, zgodbi o usodi, naključjih in smislu življenja, kot angel maščevanja blesti Mads Mikkelsen.

Markus je danski vojak na misiji v tujini. Ko njegova žena umre v železniški nesreči, se vrne domov k najstniški hčerki Mathilde. Nekega dne se pred njegovimi vrati pojavi matematik Otto, eden od preživelih potnikov. Mož je prepričan, da nesreča ni bila naključje in da je bila Markusova žena žrtev organiziranega umora ključne priče proti vodji zloglasne motoristične tolpe.

Markus, Otto in njegova ekscentrična kolega začnejo načrtovati maščevanje …

Poljska – razdeljena dežela (Premiera): TV SLO 1 ob 20.40

Poland: A Divided Country. Fr., 2023. Režija: Mathilde Gautry, Lucas Gregorio. Dok. odd. 60 min.

Poljska – razdeljena dežela. Foto TVS

Poljska je bolj razdeljena kot kdaj koli prej – na tiste, ki zagovarjajo tradicionalne vrednote, in tiste, ki želijo, da se Poljska modernizira. Vlada je vpeljala ultrakonservativno politiko, ki je v nasprotju z vrednotami Evropske unije.

Kljub navodilom Bruslja Poljska še naprej izkorišča svoje črno zlato, premog. Uporaba premoga jo uvršča med najbolj onesnažene države v Evropi, na mnogih območjih je zrak postal strupen.

Na Poljskem so ogrožene številne državljanske svoboščine. Poljska je skupaj z Malto ena od zadnjih držav v Evropski uniji, ki prepoveduje splav. Posledica tega je, da vsako leto 80.000 žensk opravi nezakonit splav ...

Kolesarstvo (M): Planet 2 ob 15.00

Dirka po Hrvaški. 1 etapa: Primošten–Sinj. Prenos. 120 min.

Lanski zmagovalec dirke po Hrvaški Matej Mohorič skupaj z drugouvrščenim Jonasom Vingegaardom in tretjim Oscarjem Onleyjem. Foto Tomislav Kristo Cropix

Pred koncem sezone se bodo kolesarji pomerili še na dirki na Hrvaške. Ditka bo imela šest etap in se bo začela v Primoštenu, končala pa v Zagrebu. Iz Dalmacije prek otokov Pag in Krk do Istre in čez Gorski kotar do hrvaške prestolnice. Šest etap, skoraj tisoč kilometrov in 18 mednarodnih kolesarskih ekip iz Evrope, Azije, Amerike in Avstralije. Na dirko je trenutno prijavljenih 126 kolesarjev, med njimi je tudi Slovenec Matej Mohorič, ki brani lansko zmago.