TV namigi: Jezero, Casino Royale in Miles Davis

Nedelja, 22. decembra



Jezero: TVS 1 ob 20.00



007 – Casino Royale: Kanal A ob 20.00

Miles Davis – rojstvo cool jazza: TVS 2 ob 20.50

TVS je novo nadaljevanko posnela po uspešni istoimenski kriminalki Tadeja Goloba.Na poti z novoletne zabave se Taras Birsa, višji kriminalistični inšpektor Policijske uprave Ljubljana, nehote zaplete v preiskavo krutega umora mlade ženske. Poleg težavnega primera novo leto ekipi kriminalistov prinese tudi novo sodelavko Tino Lanc in z začetkom informativnih pogovorov tudi prve osumljence. Taras se kmalu po začetku preiskave znajde na preizkušnji, tako v službenem kot zasebnem življenju.Jamesa Bonda naloga odpelje v Črno goro, kjer se udeleži igre pokra. Tja ga pripelje bankir Le Chiffre, ki mora nazaj priigrati izgubljeni denar, če hoče ostati v dobrih odnosih s teroristi, s katerimi posluje. Bonda spremlja agentka Vesper Lynd.S skokom Daniela Craiga v škornje Jamesa Bonda je franšiza filmov dobila nov zagon, pa tudi zasuk. Film se znebi humorja, prav tako tudi Moneypenny in Q-ja in njegovih znanstvenofantastičnih pripomočkov, s katerimi se je Bond ponavadi reševal iz težav.Miles Davis sodi med najvplivnejše džeziste 20. stoletja. Dokumentarni film je prepojen z izjemno glasbo, navdihujočimi arhivskimi posnetki in pričanji prav tako izjemnih glasbenikov, kot sta Carlos Santana, Quincy Jones in drugi.Kot trobentač, vodja različnih zasedb in skladatelj je bil Davis v ospredju skoraj vsakega večjega razvoja glasbe od 2. sv. vojne do svoje smrti leta 1991.