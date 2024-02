TV namigi: Jude Law kot papež, drama o priseljenki in liga prvakov

Sreda, 21. februarja

Mladi papež (Premiera): Pop TV ob 22.50

The Young Pope. ZDA, 2016. 1/10. Režija: Paolo Sorrentino. Igrajo: Jude Law, Diane Keaton, Silvio Orlando, Javier Cámara, Scott Shepherd. TV serija. 70 min.

Proti vsem pričakovanjem se konklave končajo z izvolitvijo prvega ameriškega papeža, mladega kardinala Lennyja Belarda. Belardo si izbere ime Pij XIII. Bleardo je zapletena, negotova in razklana osebnost – tako konservativen, da njegovo nazadnjaštvo že meji na obskurnost, hkrati pa neskončno sočuten do šibkih. Papež Pij XIII. je tudi človek velike moči, ki se trmasto zoperstavlja maniram vatikanskega dvora in ni obremenjen s posledicami, ki jih ima to na njegovo avtoriteto, saj je prav on še najbolj skrivnosten in kontradiktoren med vsemi. Toda Belardo ima temno skrivnost.

Surrealistična temačna komedija s čudovito fotografijo.

Semret (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Semret. Švica, 2022. Režija: Caterina Mona. Igrajo: Lula Mebrahtu, Tedros Teclebrhan, Hermela Tekleab, Fanuel Mengstab, Manuela Biedermann. Drama. 95 min.

Semret. Foto TVS

Semret je eritrejska priseljenka, ki se je dobro ustalila v Zurichu. Z najstniško hčerko Joe, ki obiskuje srednjo šolo, živita preprosto, umirjeno, a tudi izolirano življenje. Semret dela v porodnišnici in se je tam tudi prijavila na tečaj za babico. Joe, ki je že dovolj odrasla, začne mamo spraševati o svojih koreninah, o čemer Semret vztrajno molči in potiska svojo travmatično izkušnjo v podzavest.

V njeno življenje nenadoma vstopi Yemane, prav tako eritrejski priseljenec, ki se je zaposlil v porodnišnici. Z njim ob strani se Semret končno sooči s travmatičnim spominom na svojo odisejado iz Eritreje v Evropo …

Nogomet (M): Napoli – Barcelona: Kanal A ob 20.30

UEFA Liga prvakov 2023/2024. Prenos. 160 min.

Napolijev napadalec Victor Osimhen. Foto Ciro De Luca/Reuters

Ne enim ne drugim na domačih prvenstvih ne gre vse po načrtih, med evropsko elito pa so izpolnili cilje. Napoli in Barcelona sta v skupinskem delu po dvakrat izgubila, Italijani so zaostali za madridskim Realom, Katalonci pa so prehiteli Porto, Shakhtar in Antwerp. V neapeljskem peklu nikomur ni lahko, tudi Barci ne bo. Domači stavijo na podporo s tribun, kakovost, navdih in učinek najvidnejših zvezdnikov.