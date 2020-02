TV namigi: Juliet, gola, Vsemogočni Evan in Brightburn

Sreda, 19. februarja

Juliet, gola: TVS 1 ob 20.05





Vsemogočni Evan: Planet TV 2 ob 20.00



Evan Almighty - Vsemogočni Evan Foto Planet TV

Brightburn: HBO ob 20.00

Annie je v dolgoletni ljubezenski zvezi z Duncanom, obsedenim oboževalcem obskurnega rockerja Tuckerja Crowa. Ko se v javnosti pojavi posnetek enega od Tuckerjevih hitov, ki je nastal pred petindvajsetimi leti, se Anniejino in Duncanovo življenje spremeni, še posebno, ko se srečata s Tuckerjem.Film, posnet po romanu Nicka Hornbyja, je bil premierno predvajan na filmskem festivalu Sundance. Čeprav je narativa precej standardna, odlični igralski trio in dobra kemija med Hawkom in Byrnovo iz filma naredijo simpatičen izdelek, čeprav ne gre za eno najboljših Hornbyjevih priredb.Ko TV-napovedovalca Evana izvolijo v ameriški kongres, novega politika nagovori Bog. Pove mu, da Zemlji grozi poplava, zaradi katere naj zgradi novo Noetovo barko. Bog mu na dvorišče pošlje ves potreben material, orodje in celo živali, Evan pa se spremeni v dolgolasega mojstra, ki gradi barko.V ne čisto pravem nadaljevanju filma Vsemogočni Bruce spet režira Tom Shadyac, Bog je še vedno Morgan Freeman, namesto Jima Carreyja pa glavno vlogo igra Steve Carell. A če je Bruce prinašal smeh s sporočilom, Evan bolj spominja na tiste komedije o pogovarjanju z živalmi.V maniri stripovskih superjunakov film spremlja pustolovščine mladega fanta iz oddaljenega planeta, ki je kot novorojenček treščil na Zemljo nekje na ameriškem podeželju. Zakonski par, ki ga je našel, ga je skušal vzgojiti v dobrega, poštenega človeka, tako da bi se naučil nadzorovati čudežne moči, ki so se razvijale med odraščanjem. Vendar se ne zgodi pričakovano in podobno kot pri Supermanu: fant namreč ne zraste v superjunaka, temveč v nekaj veliko bolj zloveščega.Žal film ne izkoristi velikih idej, ki bi se lahko razvile iz te premise, temveč se osredotoči na prikaz grozljivih scen, ki so sicer inovativne pri zbujanju gnusa, a žal nič več kot to.