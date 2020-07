TV namigi: Južna Koreja, Riddickove kronike in Ljubezenski portret

Četrtek, 30. julija

V sodobni Južni Koreji je uspeh zapovedan. Delavci ostajajo v službah po 60 ur na teden in obnemogli zaspijo kar za mizo. Pripadnost podjetju izkazujejo še v svojem pičlem prostem času. V šolskih klopeh pogosto zadremajo izmučeni dijaki, ki po pouku odrinejo k dodatnim zasebnim učnim uram, kjer snov predelajo, še preden pride na vrsto v razredu.Zaradi domnevno boljših možnosti zaposlitve se mladi odločajo za lepotne operacije. V visokotehnološki družbi pa so na obrobje odrinjeni vsaj trije milijoni starejših, ki živijo pod pragom revščine. Država je namreč pokojninski sistem vzpostavila šele konec 80. let prejšnjega stoletja ...Razvpiti zapornik Richard B. Riddick pohajkuje po odročnih krajih galaksije in se izogiba lovcem na glave. Zateče se na planet Helion. A Helion je zasedel zloglasni Marshall, vodja Necromongerjev, rase krvi željnih bojevnikov. Aereon, voditeljica domorodcev s Heliona, Riddicka prosi, naj se jim pridruži v boju za preživetje.Čeprav je Vin Diesel upodobil Riddicka že v filmu Planet teme, filma vsebinske povezave nimata. Toda če je bil Planet presenetljivo dober, pa Kronike že na začetku izgubijo fokus in film postane zmes posebnih učinkov in Dieslovih mišic.Prošnja dobrega prijatelja pošlje fotografinjo April nazaj v njen rodni kraj Belmont Hills. April, se sicer trenutno odloča, ali naj sprejme ponudbo za službo, ki jo bo, čeprav dobičkonosna, še bolj oddaljila od umetniških korenin. Njena vrnitev pa jo spomni, zakaj je pobegnila iz Belmont Hillsa – kriv je bil Luke, ljubezen njene mladosti in človek, ki ji je zlomil srce.