TV namigi: Kaj dogaja?, Saljut 7 in Matura

Sobota, 19. septembra





Kaj dogaja?: TV SLO 1 ob 20.55

Saljut 7: TV SLO 2 ob 20.05

Matura: TV SLO 1 ob 23.20

Satirično oddajo, ki je sestavljena iz pregleda aktualnih dogodkov s področja politike, športa, kulture in zabave, bo po novem namesto Jonasa Žnidaršiča vodil Tilen Artač. Voditelju se pridružujeta reporterja s terena: Admir Baltić, ki išče rešitve za vsakdanje težave, in Miha Brajnik, ki zna za vsako temo najti pravega sogovornika. Seveda ne bo manjkalo nadsinhronizacij, prav tako bo v oddaji moč slišati novice z »druge« strani.Vsaka oddaja bo imela aktualnega gosta, češnjo na vrhu torte pa obljubljata Tilen Artač in Igor Bračič z zabavno glasbeno priredbo. Sproščen in odprt pogled na svet je temeljno vodilo ustvarjalcev oddaje, ki upajo, da bodo prispevki zbudili tudi tehten premislek o aktualnih vprašanjih.Leto 1985. Sovjetska vesoljska postaja Saljut 7 se je nehala odzivati na radijske signale z Zemlje. Znanstveniki so ugotovili, da se je pokvarila in da bo najverjetneje čez čas padla na Zemljo in povzročila razdejanje. Ni šlo samo za vprašanje ugleda Sovjetske zveze, temveč tudi za človeška življenja. Po krajšem diplomatskem sprenevedanju so se pristojni odločili, da bodo na postajo poslali kozmonavte, ki naj preverijo, kaj je narobe.Film je posnet po resničnih dogodkih in prikazuje vesoljsko akcijo, ki še danes velja za tehnično najzahtevnejšo v zgodovini.Romeo Aldea za hčerko Elizo načrtuje študij v Veliki Britaniji. Odlična dijakinja mora opraviti le še maturo. Toda dogodek, ki se pripeti tik pred izpitom, postavi na kocko dekletovo prihodnost. Romeo mora sprejeti težko odločitev, ki krši njegova moralna načela in to, kar je vedno učil.V središču zgodbe je tako človekov odnos do morale.