TV namigi: »Kaj sem naredil? Vse sem jih pobil, seveda«

Torek, 23. aprila

Prekletnik: Življenje in zločini Roberta Dursta (Premiera): HBO ob 20.00

The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst. ZDA, 2024. 2. sezona. 1/6. Režija: Andrew Jarecki. Dok. serija. 50 min.

Leta 2010 je režiser Andrew Jarecki posnel film o Davidu Marksu (igral ga je Ryan Gosling), dediču nepremičninskega imperija, ki se pod drobnogledom policije znajde, ko neznano kam izgine njegova žena. Film je bil v resnici zgodba Roberta Dursta, človeka, za katerega se je zdelo, da je do tedaj morda že trikrat trikrat moril.

Ko je Robert Durst videl film, je sam poklical Jareckega in pristal na to, da bo naredil intervju z njim. A med snemanjem 6-delne serije Prekletnik so na dan prišli novi dokazi, da je Durst res umoril pisateljico Susan Berman, ki mu je morda pomagala prikriti umor žene. Eden takih dokazov je bilo pismo, ki ga je našel pastorek Susan Berman ... In ko so se ti dokazi kopičili, so jih ustvarjalci predstavili Durstu. Ta je odšel v stranišče in nevede, da ima na sebi še vedno mikrofon, med drugim izjavil »Kaj hudiča sem naredil? Vse sem jih pobil, seveda.«

To je bila izjava, ki je Roberta Dursta še pred predvajanjem zadnjega dela serije spravila za zapahe. Nova sezona prikaže dogajanje po tem, Robertov proces, nove dokaze, njegove klice iz zapora in intervjuje z nekaterimi novimi akterji.

Tat, njegova žena in kanu: TV SLO 2 ob 20.00

The Thief, His Wife and the Canoe. VB, 2021. 1/4. Režija: Richard Laxton. Igrajo: Monica Dolan, Eddie Marsan, Mark Stanley, Dominic Applewhite, David Fynn. Miniserija. 55 min.

Tat, njegova žena in kanu. Foto TVS

Nenavadna nadaljevanka je posneta po resničnih dogodkih, ki jih pripoveduje Anne Darwin.

John in njegova žena živita v obmorskem mestecu in se preživljata z oddajanjem stanovanj, toda John se ves čas loteva poslov, ki propadejo in znajdeta se na robu bankrota. John se zato domisli, da bo uprizoril svojo smrt in pobral zavarovalnino. Odloči se, da bo šel s kanujem na morje in uprizoril nesrečo, da bodo vsi mislili, da se je utopil. Njegova žena je proti, toda končno se vda in sodeluje pri načrtu. John se odpravi na vožnjo, Anne pa naslednji dan pokliče policijo ...

Potopisna serija Na TVS 1 bo ob 20.30 na sporedu tudi ponovitev britanske dokumentarne serije Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley.

Carol: TV SLO 2 ob 220.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Carol. ZDA, 2015. Režija: Todd Haynes. Igrajo: Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Sarah Paulson, Jake Lacy. Drama. 125 min.

Carol. Foto TVS

New York, 50. leta. Mlada Therese (Rooney Mara) je prodajalka v veleblagovnici in sanja o bolj izpolnjujoči prihodnosti. Nekega dne se pred njenim prodajnim pultom znajde elegantna Carol (Cate Blanchett). Med ženskama hipoma vznikne vez, ki v naslednjih tednih preraste v nenavadno poglobljen odnos.

A medtem ko je Therese komaj prestopila prag odraslosti, ima Carol že nekaj prtljage: moža, ki ga ne ljubi, in hčerko, ki je ne želi zapustiti. Čeprav je med ženskama precej razlik, je nemogoče prezreti, da med njima tli nekaj globokega.

Tenkočutna upodobitev porajajoče se ljubezni med dvema ženskama v času patriarhalne nadvlade in buržoazne zadušljivosti.