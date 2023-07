TV namigi: Kako najti zmenek, Nebesa in Misija: Nemogoče

Sobota, 22. julija

Kako najti zmenek za poroko: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Mike and Dave Need Wedding Dates. ZDA, 2016. Režija: Jake Szymanski. Igrajo: Zac Efron, Adam Devine, Anna Kendrick, Aubrey Plaza, Stephen Root. Rom. kom. 130 min.

Brata Mike in Dave s svojimi lahkomiselnimi norčijami vedno znova uničita družinska srečanja. Ker se bliža poroka njune sestre, jima starši postavijo pogoj, da se je lahko udeležita le v uglajenem spremstvu. Na njun TV-oglas se odzoveta prijateljici Alice in Tatiana, ki se sprva zdita zadržani, a ko odletijo na Havaje, pride na plan njuna resnična divja narava. Pretresena Mike in Dave prvič v življenju okusita sramoto, ki sta jo običajno povzročala sama ...

Film za tiste, ki ste uživali ob Lovcih na družice, EuroTripu ali Zadetih modelih.

To morajo biti nebesa: TV SLO 1 ob 22.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

It Must Be Heaven. Kop rod., 2019. Režija: Elia Suleiman. Igrajo: Elia Suleiman, Tarik Kopty, Kareem Ghneim, George Khleifi, Ali Suliman. Kom. 100 min.

To morajo biti nebesa Foto Tv Slo

Večkrat nagrajeni palestinski filmar si postavlja vprašanje, ki zadeva vse nas: Kje je v resnici prostor, ki ga imenujemo dom?

Elia Suleiman zapusti Palestino, da bi našel novo domovino, a v tujini kmalu odkrije, da mu Palestina ves čas diha za ovratnik. Obljuba novega življenja se sprevrže v komedijo napak. Ne glede na to, da ga pot vodi vse od Pariza do New Yorka, ga nekaj venomer spomni na dom. Pripoved, v kateri režiser igra samega sebe, ne da bi izrekel kakšno besedo, je sestavljena iz vsakdanih dogodkov in naključnih srečanj.

Misija: Nemogoče – Protokol Duh: POP TV ob 20.00

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Mission: Impossible - Ghost Protocol. ZDA, 2011. Režija: Brad Bird. Igrajo: Tom Cruise, Paula Patton, Simon Pegg, Jeremy Renner, Michael Nyqvist. Akc. film. 150 min.

Misija: Nemogoče - protokol duh Foto Pro Plus

V četrtem filmu Misije: Nemogoče spremljamo novo nevarno pustolovščino agenta Ethana Hunta.

Potem ko Kremlin uniči eksplozija bombe, ruske oblasti krivdo za teroristični napad naprtijo Ethanu Huntu in njegovi ekipi agentov. Ameriški predsednik se odloči s protokolom Duh zatajiti Ethanovo ekipo in ji odvzeti vso pomoč in privilegije. Ethan mora najti pravega krivca za napad ter tako dokazati svojo nedolžnost.