TV namigi: kako nastanejo nacisti, kako nov človek in ali se išče nov premier

Četrtek, 9. novembra

Hitlerjev državni udar leta 1923: Rojstvo nacistične stranke (Premiera): TV SLO 1 ob 21.10

Hitler's Putsch 1923: The Birth of The Nazi Party. VB, 2023. Režija: Dominic Saville, Lyndy Saville. Dok. odd. 50 min.

Noč 8. novembra 1923 je bila verjetno najpomembnejša prelomnica v zgodovini dvajsetega stoletja. Vstaja v bavarski prestolnici München, ki jo je vodil majhen možakar z brčicami in je s prepričljivim govorjenjem znal razvneti množico v pivnici, je na koncu privedla do političnega zasužnjenja celotnega naroda, najgnusnejših zločinov v stoletju in svetovne vojne.

Dokumentarna oddaja pripoveduje napeto zgodbo o tem, kako je ena sama burna noč prinesla posledice, ki jih svet občuti še danes.

Tarča: Prosti tek: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Vodi: Erika Žnidaršič. Pog. odd. 70 min.

Visoka inflacija, ohlajanje gospodarstva, visok primanjkljaj, zaostrene varnostne razmere, težave pri popoplavni obnovi. Nič ni ostalo od zdravstvene in davčne reforme, plačna reforma je vprašljiva, uresničevanje ključnih zavez vlade ne poteka po načrtih. Politika pa je ob tem prestreljena z aferami in lastnimi težavami.

Se v ozadju išče naslednika Roberta Goloba? Se Gibanje Svoboda še lahko izvije iz spirale padanja zaupanja? Kako pa se bodo po obtožbah o financiranju stranke prek Darsa pobrali v Novi Sloveniji? S podobnimi očitki se spoprijema tudi SDS.

Novi človek (Premiera): TV SLO 2 ob 20.00

The New Human. Kan., 2021. Režija: Christine McLean. Dok. odd. 65 min.

Novi človek. Foto TVS

Odkar smo začeli hoditi vzravnano, smo se močno spremenili: nismo več sključene, kosmate in mišičaste opice, ki so nekoč lovile v savani. Toda naša evolucija še ni končana; naše telo se nenehno spreminja, saj se odziva na razmere v okolici. Evolucijski biologi in statistiki že opažajo težnje, ki bi lahko pomenile, da bomo imeli na nogi v prihodnosti le štiri prste, podobno kot so nam v preteklosti že zakrneli določeni organi.

Morda nam ne bo treba več dolgo čakati na novo različico sebe. S tehnologijo lahko namreč preoblikujemo svojo podobo in telo veliko hitreje kot z naravno evolucijo, saj nam urejanje genov omogoča spreminjanje človeškega DNK.

Samo umori v stavbi (Premiera): Star Channel ob 22.00

Only Murders in the Building. ZDA, 2022. 2. sezona. 1/10. Režija: John Hoffman. Igrajo: Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez, Cara Delevingne, Amy Schumer, Tina Fey. Hum. nad. 50 min.

Samo umori v stavbi. Foto Star Channel

Charles, Oliver in Mabel so osumljeni umora Bunny Folger. Policija jih aretira in zasliši, a zaradi pomanjkanja dokazov izpusti. Odločiti se morajo, ali se bodo pritajili, ali pa bodo tvegali svoja življenja, da bi našli morilca. Mabel najprej predlaga, da upoštevajo nasvet policije in se držijo stran od primera, a ko izvejo, da je Cinda začela snemati podcast o njih, se odločijo, da se bodo lotili preiskave.