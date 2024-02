TV namigi: Kako ostati varen na spletu? Vrača se Kvantni skok

Digitalno varni (Premiera)

(Ne)varni: Digitalno varni: TV SLO 1 ob 17.10

Na dan varne rabe interneta so na TVS pripravili pogovorno oddajo (Ne)varni: Digitalno odvisni, v kateri bosta voditelja Tina Antončič in Dino Subašić s strokovnjaki iskala odgovore na izzive, ki zaznamujejo naša življenja, prepletena z uporabo zaslonov.

Kako na naše odločitve vplivajo vplivneži, zakaj je ta poklic vse bolj priljubljen pri mladih in s kakšnimi težavami se srečujejo sami? Kako odvisni smo od najrazličnejših zaslonov in kdaj bi morali poiskati pomoč? Pogovoru v studiu se s svojimi izkušnjami in mnenji pridružujejo tudi mladi ter skupaj s strokovnjaki pojasnjujejo in razbijajo stereotipe o digitalnih domorodcih..

Družbeni fenomeni: Digitalna odvisnost: TV SLO 1 ob 20.05

Družbeni fenomeni. Foto TVS

Tehnologija ima v našem življenju pomembno vlogo in težko si predstavljamo vsakdan brez uporabe računalnikov, telefonov ali kakršnih koli drugih zaslonov. Kje je meja med uporabo in zlorabo, kdaj smo odvisni in kdaj zasvojeni, kolikšna uporaba zaslonov je še sprejemljiva in kje iskati pravo ravnovesje med delom, zabavo in komunikacijo na zaslonih? V izobraževalno-dokumentarnem feljtonu so nam svoje zgodbe zaupali tisti, ki so se srečali s prekomerno rabo in tisti, ki so se zavedali, da je pravo življenje mogoče najti le v realnem, in ne v virtualnem svetu.

Zasvojeni s tehnologijo: TV SLO 1 ob 20.35

Digitalno varni Foto Tv Slo

V špnaski dokumentarni oddaji bodo predstavili špansko najstnico Lauro, ki se v rehabilitacijskem centru razstruplja od odvisnosti od TikToka, Bruja, ki je začel kompulzivno uživati pornografijo že pri desetih letih, in Daniela, ki je na spletnih stavnicah izgubil več kot 100 000 evrov.

Strokovnjaki nam bodo pomagali razumeti, kdo s tem služi in kako tehnološki velikani izdelujejo naprave, zasnovane posebej za ustvarjanje odvisnikov. Ali ta podjetja aktivno merijo na mladostnike? V oddaji so zbrana pričevanja uglednih psihiatrov in mednarodnih strokovnjakov, ki osvetlijo to vedno bolj perečo problematiko.

Če ste v prvo prezrli, pripšoročamo še nemško kriminalko Zločin brez krivde: Primer Collini na TV SLO 2 ob 21.45

Kvantni skok (Premiera): Star Channel ob 22.00

Quantum Leap. ZDA, 2022. 1. sezona. 1/18. Režija: Thor Freudenthal. Igrajo: Maile Dudeck, Raymond Lee, Catherine Carroll, Stefanie Brown, Gary Nguyen. TV-serija. 55 min.

Kvantni skok. Foto Star

Morda se še kdo spomni začetka 90. let in Sove, v kateri so nekaj časa vsak večer vrteli serijo Kvantni skok s Scottom Bakulo in Deanom Stockwellom ... Tokratni Kvantni skok je nadaljevanje prvotne serije, ki je sicer trajala pet sezon, od 1986 do 1993.

Izvirni Kvantni skok. Foto TVS

Izvirna serija pripoveduje zgodbo o fiziku dr. Samu Beckettu (Bakula), znanstveniku, ki se je znašel ujet v času po spodletelem vladnem poskusu potovanja skozi čas. Moral je skakati iz telesa v telo in v življenja različnih ljudi in reševati njihove težave v upanju, da se bo vrnil domov.

Nova serija se odvija 30 let po tem, ko je dr. Sam Beckett izginil v kvantnem pospeševalniku in se ni več vrnil. Dr. Ben Song vodi novo ekipo, ki skuša razkriti skrivnosti prvotnega eksperimenta in najti Sama. A tudi Benu se zgodi kvantni skok ...

Črna proga (Premiera): Star Crimeob 22.00

Piste noire. Fr., 2023. 1/6. Režija: Fred Grivois. Igrajo: Constance Labbé, Thibault de Montalembert, Hélène Seuzaret. Miniserija. 60 min.

Črna proga. Foto Star

Les Clairies je (izmišljeno) smučarsko središče v francoskih Alpah. Po smučarski tekmi zvečer vsi proslavljajo zmago Borisa Arnouxa v Isbi, najlepšem hotelu v kraju. Nenadoma dolino pod njimi osvetli ogenj. Udeleženci zabave ploskajo spektaklu, ker ne vedo, da gre za požar. Izkaže se, da je v njem umrl imigrantski delavec.

Primer pride iz Lyona preiskovat mlada policistka Emilie Karras, ki ji Clairies ni neznan kraj. Svoje moči združi z lokalnim ciničnim žandarjem Loicom Servozem.