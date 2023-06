TV namigi: Kako se je Hannah Fry spoprijela z rakom, Mesta in imperiji & Tarča

Četrtek, 22. junija

Kako se je Hannah Fry spoprijela z rakom (Premiera): TV SLO 2 ob 19.55

Making Sense of Cancer with Hannah Fry. VB, 2022. Režija: Harriet Bird. Dok. odd. 65 min. Ł

Britanska matematičarka in avtorica dokumentarnih filmov Hannah Fry je leta 2021 zbolela za rakom na materničnem vratu. Kot pravi sama, se vse njeno življenje vrti okoli številk, zato se je tudi te preizkušnje lotila z matematičnega stališča.

Zanimalo jo je, kako različni načini zdravljenja vplivajo na možnost ozdravitve in ali so bolniki o tem dovolj obveščeni. S strokovnjaki se je pogovarjala o tem, ali presejalni programi vplivajo na smrtnost zaradi raka, in se srečala z bolniki, postavljenimi pred težko odločitev: nadaljevati zdravljenje ali izbrati morda krajše, a kakovostnejše življenje.

Tarča: Prometna strategija zastojev: TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2023. Magazin. 60 min.

Dražje vinjete in daljše kolone. Slovenija se že pred začetkom turistične sezone duši v izpušnih plinih stoječih vozil na avtocestah in mestnih vpadnicah. Javni potniški promet pa je vse prej kot konkurenčen. Katero ministrstvo je sploh pristojno za promet? Kdo so ljudje, ki so v preteklem desetletju vodili prometno politiko in zasedali najvišje položaje v državnih infrastrukturnih podjetjih in koliko nas je vse to stalo?

Skrivnosti civilizacije: Mesta in imperiji: TV SLO 1 ob 21.10

The Secrets to Civilization. VB, 2021. 2/3. Režija: Mike Slee. Dok. serija. 55 min.

V seriji znanstveniki razkrivajo, kako so na vzpone in padce starodavnih civilizacij vplivale spremembe podnebja. V prvem tisočletju pred našim štetjem se je v Sredozemlju rodil sodobni svet. Videli bomo, kakšne okoljske razmere so to omogočile, in kako so ljudje, ki so uporabljali novo tehnologijo, izrabili ugodno podnebje ter ustvarili klasično civilizacijo – mrežo mest, ki jo je Rim z mečem nato povezal v celovit svetovni imperij.