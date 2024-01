TV namigi: kako zveni Veronika, kako se krohota Joker in kako kriči Paula

Sobota, 20. januarja

Misija Malmö; skladba za Pesem Evrovizije (Premiera): TV SLO 1 ob 20.00

Slo., 2024. Voditelj: Tilen Artač. Glasb. odd. 60 min.

Tilen Artač bo gledalcem odprl vrata v glasbeni svet naše letošnje predstavnice na Pesmi Evrovizije. Slovenijo bo zastopala Raiven, ki je sama spisala besedilo in glasbo za pesem z naslovom Veronika.

Pesem bo zapela v slovenščini, saj, kot pravi: »Menim, da zvrst skladbe, ki jo bom izvedla na Evroviziji, ne potrebuje angleškega jezika. Prepričana sem, da sta tako zgodba kot glasba dovolj močni in izraziti, da bodo njuno bistvo in čustveno globino lahko zaznali in razumeli tudi poslušalci, ki ne govorijo slovensko.«

V oddaji bo predstavljen tudi videospot za Veroniko, v katerem poleg Raiven nastopajo člani baletnega ansambla SNG Opera in balet Ljubljana.

Joker (Premiera): Pop TV ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Joker. ZDA, 2019. Režija: Todd Phillips. Igrajo: Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Zazie Beetz, Frances Conroy, Brett Cullen. Triler. 140 min.

Legendarni stripovski zlikovec, ki življenje greni Batmanu, je dobil svojo izvirno samostojno zgodbo.

Leto 1981. Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) išče svoj prostor v razklani družbi mesta Gotham. Podnevi je klovn, ponoči pa se trudi postati stand-up komik. A namesto da bi se ljudje smejali njegovim šalam, se na koncu vedno smejijo njemu. Ujet med apatijo in nasilje Arthur sprejme odločitev, ki sproži verižno reakcijo dogodkov.

Film je bil nominiran za enajst oskarjev, dobil pa je dva: za glavno moško vlogo in za glasbo.

Mlada ženska: TV SLO 2 ob 20.15

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Jeune femme (aka. Montparnasse bienvenüe). Fr., 2017. Režija: Léonor Serraille. Igrajo: Laetitia Dosch, Souleymane Seye Ndiaye, Grégoire Monsaingeon, Jean-Christophe Folly. Kom./drama. 95 min.

Mlada ženska. Foto TVS

Paula je po vrnitvi iz Mehike živela v Parizu s svojim fantom, premožnim fotografom Joachimom. A nekega dne jo Joachim preprosto zaklene iz stanovanja in ker Paula tega ne sprejme dobro, jo odpeljejo na oddelek za nujno psihiatrično pomoč. A Paula od tam pobegne in tako se znajde na ulici.

Najprej se priseli k mami, nato k dekletu, ki jo zamenja za svojo nekdanjo sošolko, a ji Paula ne ugovarja. Z malimi ali velikimi lažmi si pomaga tudi v drugih položajih, ki jih prinaša na pot živahno velemesto ...

Samozavesten in kompetenten debi režiserke o mladi ženski v krizi, ki se na vse kriplje trudi, da bi padec z višine končala na nogah, so rekli kritiki.

Beli trak: TV SLO 1 ob 22.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Das weisse Band. Nem., 2009. Režija: Michael Haneke. Igrajo: Christian Friedel, Ernst Jacobi, Leonie Benesch, Ulrich Tukur, Ursina Lardi. Drama. 145 min.

Beli trak. Foto TVS

Prva svetovna vojna je pred vrati in vzdušje med ljudmi je turobno. Tako je tudi v majhnem kraju na severu Nemčije, kjer se življenje z leti ni prav nič spremenilo. Kot je za take kraje običajno, držijo vse niti v svojih rokah baron, ki ima v lasti večino obdelovalne zemlje, vaški pastor, krajevni zdravnik in najmočnejši kmet. Delitev oblasti in pravila odločanja o življenju v kraju so znani vsem in jih vsi, tudi otroci spoštujejo. A nato v na videz umirjeno življenje posežejo nasilni dogodki, ki se navadno niso dogajali.

Nekdo je prek poti napeljal žico, ob kateri se je spotaknil konj in padel. Ob padcu si je zdravnik hudo poškodoval roko in za več tednov pristal v bolnišnici. V vasi tudi zagori, nekdo je podtaknil ogenj in skedenj je do tal pogorel. Baronova njiva z zeljem je razdejana, pri padcu skozi prhle deske se smrtno ponesreči kmetova žena ... Kdo je krivec za vse te nesrečne dogodke?

Beli trak je tipičen film Michaela Hanekeja, brezhiben, a hkrati nekomercialen že zaradi črno-bele tehnike in nedokončane zgodbe.