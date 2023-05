TV namigi: Karel III., Asteroidi in Beli bojevnik

Četrtek, 4. maja

Karel III., novi kralj: TV SLO 1 ob 21.05

Charles III, The New King. Fr., 2023. Režija: Maud Guillaumin. Dok. odd. 50 min.

Ko je bil princ Charles star tri leta, je njegova mama postala kraljica Elizabeta II., on pa prestolonaslednik. Iz plahega otroka in mladeniča je zrasel v zadržanega, a zanimivega človeka.

V kraljevi družini so se vrstili škandali, on pa je leto za letom potrpežljivo čakal, da zasede položaj, ki mu pripada. Da postane kralj. Čakal je sedemdeset let. Kakšna bo doba Karla III.? Kako bo mož neomajnih stališč, zagovornik okolja, ljubitelj arhitekture in tradicije ter poslovnež (njegovo osebno imetje ocenjujejo na 1,8 milijarde funtov) vse te vloge povezal z vlogo kralja?

Asteroidi: novi eldorado v vesolju: TV SLO 2 ob 19.55

Astéroïdes, le nouvel Eldorado spatial? Fr., 2019. Režija: Guillaume Lenel. Dok. odd. 65 min.

Asteroidi: novi eldorado v vesolju Foto Tv Slo

Rudarjenje na asteroidih se nemara res zdi znanstvena fantastika, a že zelo kmalu lahko postane resničnost. Zaradi skokovitega razmaha digitalnih tehnologij in nuje po prehodu na zeleno energijo je namreč potreba človeštva po dragocenih kovinah vse večja, zato nekatera podjetja v sodelovanju z znanstveniki že dolgo razvijajo tehnologijo za izkopavanje teh rud na nebesnih telesih.

V dokumentarni oddaji strokovnjaki, raziskovalci in podjetniki spregovorijo o izzivih, priložnostih ter nevarnostih morebitnega rudarjenja v vesolju.

Beli bojevnik v črni obleki: TV SLO 2 ob 17.20

Slo., 2021. Režija: Maja Weiss. Dok. film. 60 min.

Beli bojevnik v črni obleki Foto Tv Slo

Film je dvojni portret Ivana Krambergerja, sina in očeta, in v žanru raziskovalnega dosjeja raziskuje vpliv in vlogo Ivana Krambergerja (očeta) na osamosvojitvene procese v Sloveniji, ki jih Ivan Kramberger (sin) raziskuje pred kamero za magistrsko nalogo s pomočjo intervjujev in z ogledovanjem bogatega arhivskega gradiva.

Intervjuva slovenske osamosvojitelje, zgodovinarje, novinarje, očetove sodelavce in sopotnike ter družino. Za očeta se je življenjska pot končala 7. junija 1992 kot prvi politični umor v osamosvojitveni Sloveniji.