TV namigi: Kataklizme, Cezarjeva vojna in Punčka za milijon

Četrtek, 20. aprila

Kataklizme – vzdrževalke naravnega ravnovesja: TV SLO 2 ob 19.55

Cataclysmes - Les grands régulateurs. Fr./Belg., 2022. Režija: Christine Tournadre. Dok. odd. 65 min.

Ognjeniški izbruhi, potresi, visoko plimovanje, orkani, poplave … Naš modri planet so od nekdaj pretresale kataklizme, ki so vplivale na okolje in vsa živa bitja.

Danes znanstveniki odkrivajo, da so vsi ti ekstremni dogodki med seboj povezani. Dokazali so, da ognjeniški izbruh vpliva na oceane, da tajfuni lahko sprožijo potrese in da lahko taljenje ledu prebudi mirujoče ognjenike. Dokumentarec prikaže zapletenost pojavov na našem planetu in kako se je človek skozi čas prilagodil nanje.

Cezarjeva vojna sodnega dne: Končnica: TV SLO 1 ob 21.05

Caesar's Doomsday War. ZDA, 2021. 2/2. Režija: Claire Benhaim. Igrajo: Luka Quinn. Dok. miniserija. 50 min.

Cezarjeva vojna sodnega dne: Končnica Foto Tv Slo

Cezar je imel večino Galije pod svojim nadzorom, toda galska plemena so se začela upirati. Karizmatičnemu borcu za svobodo Vercingetoriksu je uspelo plemena združiti pod svojim vodstvom.

Arheologi na podlagi izkopavanj v Franciji ugotavljajo, kakšno obrambo so Galci uporabljali za svoja utrjena mesta, da bi se ubranili pred Cezarjevimi legijami. Ko je ta s svojo vojsko oblegal Vercingetoriksovo trdnjavo, je bil tudi sam obkoljen. Kako se je razpletla odločilna bitka v galskih vojnah?

Punčka za milijon dolarjev: Kino ob 20.00

Million Dollar Baby. ZDA, 2004. Režija: Clint Eastwood. Igrajo: Clint Eastwood, Hilary Swank, Morgan Freeman, Jay Baruchel, Mike Colter. Drama. 155 min.

Punčka za milijon dolarjev Foto Pro Plus

Frankie Dunn je boksarski trener in lastnik telovadnice v L.A., ki ga bremeni preteklost. Nekega dne se v Frankiejevi telovadnici pojavi Maggie Fitzgerald, ki ga s svojo močno voljo očara in prepriča, da postane njen trener. Maggie natanko ve, kaj želi in pripravljena je storiti vse potrebno, da bi to dosegla. A kmalu je pred njima dvoboj, ki bo od njiju zahteval več poguma in srčnosti, kot sta pričakovala.

Film je dobitnik kar štirih oskarjev.