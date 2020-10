TV namigi: Katera je prava, Sto let pozneje in Supergirl

Četrtek, 8. oktobra



Katera je prava: Planet TV ob 20.00



Sto let pozneje: TV SLO 1 ob 21.00

Sto let pozneje Foto Presidential Press Office Via Reuters

Supergirl: Brio ob 20.05

Supergirl Foto Pro Plus

Manhattančan Will je samohranilec v zgodnjih tridesetih. Nekega dne ga začne njegova radovedna desetletna hči spraševati o njegovem življenju pred poroko. Rada bi izvedela vse o tem, kako so se njeni starši srečali in zaljubili. Z miselnimi »izleti« v devetdeseta leta prejšnjega stoletja ta očarljiva in resnično romantična komedija neprestano drži gledalca v negotovosti, kdo bo mati zvedavemu dekletcu ...Odlično tempirana romantična detektivka, ki namesto pravih morilcev lovi nenaklepne morilke junakovega srca ...Sto let po požigu Narodnega doma v Trstu je bila njegova predaja iz rok Italije manjšinskima organizacijama Slovencev v Italiji velik dogodek. Slovenski predsednik Pahor se je zavzel, da bi predaja doma potekala v duhu sprave. Zato sta z italijanskim kolegom Mattarello v ponedeljek na isti dan, ko je bil Narodni dom vrnjen Slovencem, v Bazovici skupaj obiskala fojbo in spomenik bazoviškim junakom. Slovesnosti ob vrnitvi so pomemben poskus, da državi in naroda naredita korak naprej v medsebojnih odnosih.V oddaji so s poročili s terena ter z gosti v studiu kritično ocenili pomen dogodka vrnitve Narodnega doma Slovencem in poskušali razmišljati tudi o prihodnosti sožitja obeh narodov v mestu.Pred nami je 5. sezona serije, v kateri prebivalci National Cityja postanejo zasvojeni s tehnologijami navidezne resničnosti.Kara presenečena ugotovi, da ima družba CatCo novega lastnika, očarljivo, a skrivnostno Andreo Rojas, ki v podjetje pripelje poročevalskega zvezdnika Williama Deyja. J'onn J'onzz pa sprejme nepričakovanega obiskovalca.