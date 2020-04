TV namigi: Kavarna Astoria, Mary Shelley in Banditenkinder

Ponedeljek, 27. aprila



Kavarna Astoria: TVS 1 ob 20.05



Mary Shelley: TVS 2 ob 22.00



Banditenkinder: Slovenskemu narodu ukradeni otroci: TVS 1 ob 22.15

Branko obišče nekdanjo kavarno svojega očeta in ugotovi, da se je povsem spremenila. Spomin mu uide v leta pred drugo svetovno vojno in po osvoboditvi. Pred vojno je bila kavarna Astoria središče družabnega življenja v Mariboru, njen ugledni lastnik gospod Zorko pa je z zaslužkom kupoval zlatnike in jih skrival v kleti. Po vojni pa je moral zaradi skrivanja zlatnikov v zapor.Film po scenariju Žarka Petana v melanholičnem in ironičnem tonu pripoveduje o mariborski meščanski družini. Tematika meščanstva je v slovenski kinematografiji redka in Pogačnik je z izbrano igralsko ekipo dobro prikazal pred- in povojne čase.Zgodba o nastanku romana Frankenstein je zgodba o ženski, ki je neizmerno trpela, a na koncu svoje muke pregnetla in preobrazila v umetnost.Mary je nadobudna šestnajstletnica, hčerka dveh uglednih pisateljev, ki sta svoj čas škandalizirala okolico s svojim svobodnjaškim življenjem. Čeprav odrašča pod okriljem hladne in zapete mačehe, tudi Mary svoje poslanstvo vidi v rušenju družbenih norm in konvencij. Na smrt se zaljubi v romantičnega pesnika, takrat še neznanega Shelleyja – ne odvrne je niti spoznanje, da je mladenič poročen. Upre se željam ljubljenega očeta in pobegne s Shelleyjem.Film pripoveduje zgodbo o boleči usodi ukradenih slovenskih otrok med drugo svetovno vojno in po njej.Banditenkinder je nemški izraz iz druge svetovne vojne za otroke (ubitih) partizanov, ki so jih okupatorji odpeljali iz Slovenije in jih zaprli v sirotišnice in taborišča, nekatere najmlajše pa dali v posvojitev nemškim parom brez otrok. Režiserka se je s skupino ostarelih »banditenkinder« odpravila po poti njihovih spominov in ustvarila film – za spomin in v opomin.