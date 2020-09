TV namigi: Kdo smo, Balthazar in Preverjeno

Torek, 1. septembra



Kdo smo: TV SLO 2 ob 21.25

Balthazar: Fox Crime ob 22.00

Balthazar Foto Fox



Preverjeno: POP TV ob 22.00

Preverjeno Foto Pro Plus

Beth so nedavno izpustili iz zapora in zdaj je odločena, da bo vnovič pridobila skrbništvo nad svojim sinom, ki ga je medtem vzgajala njena mlajša sestra. Slednja fantu ni povedala, da je Beth njegova mama in jo ima za teto. Njena usoda se poveže z usodo mlade odvetnice, ki dela v pisarni državnega zagovornika, čeprav njena mama misli, da je to zapravljanje kariere.Majhen, a lep film o žrtvi in novih začetkih ne išče bližnjic in je res vrhunsko odigran, posebej odlična je Nicholsonova v vlogi Beth.Policijska načelnica Hélène Bach raziskuje niz zapletenih primerov umorov, pri čemer mora sodelovati z izjemno pametnim, a sitnim Raphaëlom, ki od mrtvih izve več kot kdor koli drugi. Raphaël Balthazar je najbolj talentiran patolog svoje generacije in ima vse – je šarmanten, privlačen in pameten. Je pa tudi zbadljiv in velikokrat ne upošteva splošno sprejetih norm.V prvem delu nove sezone Balthazar in Bachova preiskujeta primer pogrešanega dojenčka, pomagata pa si lahko samo z naslednjimi sledmi: z mrtvim psom, plišasto igračo in krvavo odejo.Oddaja Preverjeno letos praznuje 20 let. Tudi to jesen se vrača v svoj ustaljeni termin.Kakšna bo šola po novem, kakšne so izkušnje družin, kjer je devet otrok, kako je v družinah, kjer nimajo interneta, se bodo posledično razlike v znanju še povečevale?Z jesenjo bodo prihajali tudi novi virusi. Ali vemo, kakšni so simptomi covida in navadne gripe? Kako bo s cepivom? Odgovore bodo podali zdravniki, sestre in bolniki, ki so bili na zdravljenju po več tednov. Pogledali bodo tudi pravila obnašanja. Ali lahko opozorimo nekoga, če je v trgovini brez maske ali če rine v nas v vrsti?