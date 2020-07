TV namigi: Kdo tam poje, Premiera in Natalie Wood

Četrtek, 9. julija



Kdo tam poje: Kino ob 20.00



Premiera: Kino ob 16.25

Premiera Foto Pro Plus

Natalie Wood: Kar ostane: HBO ob 21.30

Natalie Wood: Kar ostane Foto HBO

Nekje v srcu Šumadije avtobus zasebnega podjetja Krstić pobira potnike na postajah in jih pelje v Beograd. Vsak potnik ima svojo zgodbo. Od kmeta, ki je na poti k sinu v vojsko, meščana, ki zbira narodne reke, pevca, ki je na poti na avdicijo, mladoporočencev pa vse do lovca, dveh ciganov in lastnikov avtobusa, očeta in sina Krstić.Legendarna komedija, ki je nastala v času Titove smrti, prikazuje Balkan v malem, od preprostih ljudi do kvaziintelektualcev, kjer vsak zase misli, da je najboljši, hkrati pa prezira drugega. Eden najboljših filmov bivše Jugoslavije.Nekoč je bil Logan uspešen gledališki režiser v New Yorku, toda zaradi strahu pred neuspehom je opustil svojo kariero in se zaposlil kot učitelj na srednji šoli v Pittsburghu. Odloči se, da bo z dijaki uprizoril Sen kresne noči Williama Shakespeara. Na premiero predstave Logan povabi svojega nekdanjega kolega in zagrenjenega TV zvezdnika Elija. Bo premiera doživela uspeh ali bo pravi polom?Dokumentarec režiserja Laurenta Bouzereauja beleži osebne in poklicne vzpone in padce priljubljene ameriške igralke Natalie Wood. Dokumentarec je posnet z zornega kota hčerke Natalie Wood, Natashe Gregson Wagner, in tistih, ki so slavno igralko, ki je umrla v tragični nesreči, najbolje poznali.Film prikazuje še nikoli videne filme, fotografije, dnevniške zapiske, pisma in osebne predmete, pa tudi intimne intervjuje z njenimi prijatelji, svojci, soigralci in sodelavci. Dokumentarni film tako vnovič poudarja njene vzpone in padce, ki jih je nazadnje zasenčila njena prezgodnja tragična smrt, ko ji je bilo komaj 43 let.