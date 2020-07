TV namigi: KGB – meč in ščit, Thelma in Velika poteza

Torek, 21. julija



KGB – meč in ščit: TV SLO 1 ob 20.00



Thelma: TV SLO 2 ob 21.35

Thelma FOTO: TV Slo





Velika poteza: Planet TV 2 ob 21.00

Velika poteza FOTO: Planet TV

Tridelna nemška dokumentarna serija razišče, kako je v stotih letih obstoja ruska tajna obveščevalna služba, zloglasni KGB, vplivala na razvoj svetovnih družbenopolitičnih dogodkov in oblikovala današnjo Rusijo. Režiser Jamie Doran, štirikratni dobitnik emmyja, pojasni zgodovino KGB z bogatimi arhivskimi posnetki ter pričevanji njegovih nekdanjih pripadnikov in žrtev.1. del: Lenin je tajno policijo ustanovil »le začasno«, vendar so njeni pripadniki med zatiranjem notranjega nezadovoljstva – pravega in namišljenega – pobili na milijone državljanov Sovjetske zveze. Pripadniki varnostnih služb ZSSR so se v tujini vtihotapljali v nemško poveljstvo, britansko obveščevalno službo in projekt Manhattan, kot so Američani imenovali razvoj atomske bombe. Moskva je kmalu imela vse potrebno za izdelavo svojega jedrskega orožja. Začela se je hladna vojna.Thelma je sramežljivo dekle, ki je pravkar zapustilo svojo verno družino na zahodni obali Norveške in se odpravilo v Oslo študirat. Nekega dne med obiskom knjižnice doživi nasilen, nepričakovan epileptični napad. Kmalu zatem jo začne močno privlačiti lepa študentka Anja. Bolj ko se semester bliža koncu, bolj je Thelma prevzeta nad občutki do Anje, čeprav si jih nikoli zares ne prizna. Ob tem postajajo njeni napadi čedalje hujši in izkaže se, da je to del njenih pogosto nevarnih nadnaravnih sposobnosti.Paranormalni triler presega okvire žanra in bo na gledalcih pustil dolgotrajen pečat.Četverica velikih igralskih imen (Bale, Carell, Gosling, Pitt) bo s prstom pokazala na pogubne posledice človeškega pohlepa in neumnosti. Leta 2005 so štirje obstranci videli, česar velike banke, mediji in vladni nadzorniki niso želeli – da grozi zlom svetovnega gospodarstva. Njihova drzna stava proti bankam oziroma ameriški ekonomiji jih je popeljala globoko v mračno drobovje sodobnega bančništva, kjer niso smeli verjeti nikomur in ničemur ...