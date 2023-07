TV namigi: Kitajski gulagi digitalne dobe, Obračun in Tednik

Ponedeljek, 10. julija

Kitajski gulagi digitalne dobe: TV SLO 2 ob 23.50

Inside China’s Digital Gulag. VB, 2019. Režija: Robin Barnwell. Dok. odd. 65 min.

V pokrajini Šindžjang je približno polovica vseh prebivalcev Ujgurov. Že več kot milijon pripadnikov te muslimanske etnične skupine so kitajske oblasti brez sojenja zaprle v številna taborišča za prevzgojo. Ujguri živijo pod nenehnim nadzorom.

Na gosto posejane ulične kamere, programirane prav za prepoznavanje ujgurskih obrazov, zaznavajo vsak njihov premik. Policija vhodna vrata domovanj Ujgurov opremlja z digitalnimi črtnimi kodami, ki jih nato redno skenira, Ujgurom kar na ulici zasega telefone in pregleduje njihovo vsebino. Država popolnega nadzora vodi evidenco točk, ki jih pripisuje Ujgurom na poti do dobrega državljana.

Obračun: Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Score. Nem., 2001. Režija: Frank Oz. Igrajo: Robert De Niro, Edward Norton, Marlon Brando, Angela Bassett, Gary Farmer. Triler. 135 min.

Obračun Foto Pro Plus

Tri generacije metodične igre – Edward Norton, Robert De Niro, Marlon Brando – v enem trilerju. Pričakovali bi spektakularen izkupiček. A za to je zmanjkal pomemben element – scenarij. Že zaplet je daleč od izvirnega.

Nicka, roparja, ki se specializira za vlome v sefe, čaka zadnji posel pred »upokojitvijo«. Rop carinarnice, ki ima v sefu žezlo iz 17. stoletja. Njegov mentor ga prepriča, da prekrši svoja pravila in v posel sprejme še enega moža, mladega Jackieja.

Tednik: TV SLO 1 ob 21.00

Slo., 2023. Magazin. 55 min.

Tednik Foto Tina Horvat

Krajane Počakovega je šokirala novica, da bo na pet hektarjev velikem travniku investitor postavil veliko sončno elektrarno. Moti jih, ker o ničemer niso bili obveščeni, niti najbližji sosedje ne. Kako je mogoče, da zakoni dopuščajo takšne netransparentne postopke, ki grobo posegajo v podeželje?

Število pohodnikov na Triglav je že zdaj rekordno, še vedno pa je to precej zahteven vzpon, vsako leto se zgodi kar nekaj nesreč. Izjemen podvig pa to predstavlja za skupino slepih in slabovidnih fantov, ki so se na očaka povzpeli pod vodstvom zakoncev Štremfelj. Spremljala jih je tudi naša ekipa.

Sredi več sto krožišč po vsej Sloveniji lahko vidimo vse mogoče: od vodnjakov in kamnitih skulptur do orjaških steklenic, cokel, žogic za golf in tablet. Nedavna postavitev dveh novih krožišč - s plastično goro in steklenim zmajem - je spet sprožila polemike, ali je tako okraševanje primerno.