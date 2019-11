TV namigi: Klic dobrote, Klub zdravja Dallas in Po sledeh baleta

Sreda, 27. novembra



Klic dobrote: TVS 1 ob 20.05

Klub zdravja Dallas: Planet TV 2 ob 21.00

Po sledeh baleta: TVS 2 ob 20.05

Foto TVS

Klic dobrote je dobrodelni koncert, ki ga Slovenska karitas prireja vsako leto v športni dvorani v Celju. Namenjen je zbiranju sredstev za družine v stiski. Nastopili bodo slovenski pevci, ki jih bo spremljal zdravniški orkester Camerata Medica. Geslo prireditve Dobro iz vsakega srca vabi h konkretni solidarnosti z ljudmi v stiski. Družine potrebujejo pomoč s hrano, plačilom položnic, kurjavo in higienskimi pripomočki. Vsako leto tovrstno materialno pomoč na župnijskih Karitas prejme več kot 20.000 družin.Svoje darove lahko sporočite na telefonsko številko 01/300 59 60 ali prek spletnega naslova www.karitas.si.Dallas, 1985. Ron je električar in kavboj na rodeu, je rasist in homofob, ki popiva, se drogira in se vdaja priložnostnemu seksu. Ko mu zdravniki povedo, da ima aids in le še mesec življenja, najprej noče verjeti. Ker mu uradna zdravila ne pomagajo, začne iz Mehike tihotapiti nova zdravila. Tako dobi idejo, kako bi s tem lahko oskrbel še druge bolnike in hkrati zaslužil.Zgodba o Ronu Woodroofu, deklariranem homofobu, ki so ga okoliščine pripeljale do tega, da je postal zagovornik gejevskih pravic, se lahko pohvali s tremi oskarji, od katerih sta dva igralska.Čas med drugo svetovno vojno je bil zelo negotov in dolgoročno načrtovanje v gledališču ni bilo mogoče. Zaradi naklonjenosti ravnatelja Vilka Ukmarja plesu pa so se začela ljubljanskemu baletu vremena jasniti. Po osvoboditvi sta vodstvo baleta po Petru Golovinu prevzela Pia in Pino Mlakar, ki sta polna navdušenja začela vse od začetka. Balet se je v gledališču dokončno uveljavil.Čas po drugi svetovni vojni je prinesel tudi ustanovitev Opere v Mariboru in rojstvo mariborskega poklicnega baleta. Poleg arhivskega dokumentarnega gradiva so dragoceni pričevalci tega časa Mercedes Dobršek, Stane Polik, Štefan Suhi, Lidija Sotlar, Henrik Neubauer ...