TV namigi: Klimt in Schiele, Trishna in Tednik

Ponedeljek, 6. julija



Klimt in Schiele: Eros in Psiha: TV SLO 2 ob 21.30



Trishna: Kino ob 21.40

Trishna Foto Pro Plus

Tednik: TV SLO 1 ob 20.00

Tednik Foto Carlos Jasso Reuters Pictures

Film se osredotoča na zlato obdobje Dunaja – na začetek nove dobe, ki sta jo zaznamovala Klimt in Schiele, ki se je po Klimtu zgledoval. Popelje nas od kavarn, muzejev in galerij, Klimtovega ateljeja, Freudove hiše, mesta Neulengbach, kjer je Schiele živel, Ravene, kamor je Klimt potoval, ter do Nove galerije v New Yorku.Ko se je leta 1918 končala prva svetovna vojna, se je na Dunaju zaključevala zlata doba. 31. oktobra tega leta je, le nekaj mesecev po uspešni prvi razstavi, za špansko gripo umrl komaj 28-letni Egon Schiele. Le malo pred njim je umrl tudi Gustav Klimt.V sodobnem Radžastanu indijsko dekle Trishna spozna premožnega britanskega poslovneža Jaya Singha, ki je prišel v Indijo delat v nepremičninsko podjetje svojega očeta. Pregovori jo, naj se zaposli v hotelu, ki je last njegovega očeta, saj njena družina obupno potrebuje denar.Trishna in Jay se kmalu zaljubita, a ne moreta ubežati pritiskom podeželske družbe, ki jo hitro načenjajo industrializacija, mestni način življenja in predvsem možnosti izobraževanja. Trishna je tragično razpeta med tradicionalizmom svoje družine ter lastnimi sanjami, ki ji jih je omogočila izobrazba.Je novi koronavirus res tako nevaren, kot nas opozarjajo, in ali je splošna karantena pravi način boja? Kdo zboleva? In zakaj zdravniki ne govorijo o krepitvi imunskega sistema?Mladi sindikalistki Ani Jakopič grozi odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ali gre res za uničevanje borbenega sindikalizma, da bi ohranili stara razmerja in privilegije znotraj sindikatov?Ali je letos komarjev res mnogo več kot v minulih letih? Kako se zatiranja komarjev lotevajo posamezne občine in zakaj to ni urejeno na ravni države?