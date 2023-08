TV namigi: Klub golih pesti, Vesoljski teleskop Jamesa Webba in Padec Gorice

Petek, 11. avgusta

Klub golih pesti: TV SLO 1 ob 22.30

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Fight Club. ZDA, 1999. Režija: David Fincher. Igrajo: Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf. Drama. 140 min.

Vizualno brutalen upor proti na videz varnemu modernemu svetu, ki s svojimi korporativnimi kremplji izsesa človeku dušo, je eden najbolj izvirnih filmov v zgodovini Hollywooda.

Zgodba o Jacku (Edward Norton), ki prazno službo in edino razvedrilo – obiskovanje skupin za samopomoč, kjer se naslaja ob resničnih čustvih drugih članov – zamenja za družbo karizmatičnega Tylerja Durdena (Brad Pitt) in njun skupni klub golih pesti, je polna šokantnih trenutkov.

Bolj krvav od Vojaka Ryana, bolj ciničen od Ameriškega psiha – Klub golih pesti je vrhunska kombinacija adrenalina in inteligence.

Vesoljski teleskop Jamesa Webba: TV SLO 2 ob 20.30

James Webb: The $10 Billion Space Telescope. VB, 2021. Režija: Anthony Willis. Dok. odd. 60 min.

Vesoljski teleskop Jamesa Webba. Foto TVS

Vesoljski teleskop Jamesa Webba je razvila Nasa s prispevki Evropske vesoljske agencije in Kanadske vesoljske agencije.

Teleskop je dobil ime po Jamesu E. Webbu, ki je od 1961 do 1968 vodil agencijo Nasa in je imel osrednjo vlogo v programu Apollo. Teleskop so zasnovali, da bi raziskal izvor vesolja, našel nove planete in morda zaznal nezemeljsko življenje.

Oddaja razkriva njegov 25-letni razvoj pa tudi številne ovire in pravo spiralo rastočih stroškov, ki so mu stali na poti. O neverjetno ambicioznem, zapletenem in tudi najdražjem znanstvenem eksperimentu našega časa pričajo prav pionirski znanstveniki, zadolženi za teleskopov nastanek.

Padec Gorice: TV SLO 2 ob 22.30

Slo., 2016. Režija: Valentin Pečenko. Dok. film. 55 min.

Padec Gorice. Foto TVS

Film je posvečen spominu na enega najpomembnejših dogodkov 1. svetovne vojne – padcu Gorice 1916.

Dokumentarec je zasnovan kot mozaična pripoved, v kateri slovenski in italijanski zgodovinarji ter preučevalci zgodovine odstirajo osupljivo podobo oblegane, porušene in sestradane Gorice v 1. svetovni vojni.

Precejšen del prebivalstva je kljub strahotnemu italijanskemu topniškemu obstreljevanju v njej vztrajal od poletja 1915 do 9. avgusta 1916, ko so Italijani pompozno vkorakali v razdejano mesto in oznanjali zmago v 6. soški bitki. Mit o nepremagljivih avstro-ogrskih branilcih je padel.

Za Slovence pa je zasedba Gorice pomenila izgubo večstoletnega kulturnega in gospodarskega središča, v katerem so bivali skupaj z Italijani, Furlani, Nemci in drugimi narodi habsburške monarhije.