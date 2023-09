TV namigi: Kmetija, Kolo sreče in 24ur novice

Ponedeljek, 4. septembra

Kmetija (Premiera): Pop TV ob 21.05

Slo., 2023. Vodi: Natalija Bratković. 10. sezona. 1. del. Resn. šov. 65 min.

Kmetija je šov o odnosih, spoznavanju odnosa do sebe, drugih, narave in dela.

Šov se vrača z 10. sezono: z voditeljico Natalijo Bratković, gospodarico Nado in 22 novimi tekmovalkami in tekmovalci, ki so odločeni, da želijo to posebno izkušnjo doživeti na lastni koži. Ene vodi želja po zmagi, drugi največji izziv vidijo v tem, kako se bodo znašli v izolaciji z nepoznanimi ljudmi. Kakšni izzivi čakajo letošnjo ekipo 11 deklet in 11 fantov?

Natalija in Nada se dobita na posestvu ob skodelici kave. Nada komaj čaka, da spozna nove tekmovalce in glavo družine.

Kolo sreče (Premiera): Planet TV ob 20.00

Slo., 2023. Vodita: Klemen Bučan in Nataša Naneva. Kviz. 60 min.

Kolo sreče. Foto Planet TV

Vrača se kviz, v katerem se vrtita sreča in znanje, in tako kot prejšnjo sezono ga bosta vodila Klemen Bučan in Nataša Naneva.

»Bistveno se oddaja v drugi sezoni ne bo spreminjala, saj nočemo razočarati ljudi, ki so na oddajo navajeni in jo radi gledajo. Lahko povem, da bodo uganke v drugi sezoni tudi nekoliko težje. Gledalci so namreč že ogreti iz prve sezone, pa tudi tekmovalci so našo igro dobro naštudirali,« je o novi sezoni Kolesa sreče povedal voditelj Klemen Bučan. Med tekmovalci bo v vsaki oddaji tudi tokrat po en znan Slovenec oziroma znana Slovenka, med drugim Denis Avdić, Tomaž Mihelič - Marlenna, Nipke, Natalija Kolšek, Urška Vučak Markež, vedeževalec Blaž.

24ur novice (Premiera): Pop TV ob 16.00

Slo., 2023. Inf. odd. 35 min.

24ur novice. Foto Pop TV

Pop TV na spored uvršča novo popoldansko informativno oddajo, kjer bodo ponudili prve novice dneva, ki jih bodo nato še podrobneje predstavili v osrednji oddaji 24UR. Na sporedu bo tako kot popoldanska in večerna oddaja, torej od ponedeljka do petka. Voditelji oddaje bodo izmenjaje Petra Kerčmar, Jani Muhič, Darja Zgonc in Edi Pucer.

Gre za prvi pregled dneva na Pop TV, v ospredju bodo glavne novice dneva, podkrepljene z izjavami. V ponedeljek pa bo gledalce pozdravila voditeljica Petra Kerčmar.