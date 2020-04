FOTO:TV namigi: Knjiga o džungli, Rdeča želva, Preden umrem in Urbi et orbi

Nedelja, 12. aprila



Knjiga o džungli: Planet TV ob 20.00

Rdeča želva: TVS 1 ob 15.35

Rdeča želva Foto Tvs

Preden umrem: POP TV ob 21.15

Preden umrem Foto Pro Plus





Urbi et orbi: Papeževa velikonočna poslanica: TVS 1 ob 11.50

Urbi et Orbi Foto Yara Nardi Reuters

Priljubljena pravljična zgodba o izgubljenem džungelskem dečku nas v osupljivi igrani različici popelje na nove pustolovščine neustrašnega Mavglija in njegovih živalskih prijateljev.Čeprav ga je kot dojenčka posvojil trop volkov in je odraščal po zakonih džungle, se zlobni tiger Šir Kan nikakor ne more sprijazniti s človeškim prišlekom. Da bi ušel njegovim maščevalnim krempljem, mora Mavgli zapustiti svoj dom, na nepozabni dogodivščini pa ga spremljata zvesta prijatelja – premeteni panter Bagira in dobrodušni medved Balu.Moški se po brodolomu brez veščin za preživetje znajde na oddaljenem rajskem otoku, kjer sčasoma zapade občutkom osamljenosti, besa in melanholije. Upanje mu daje le še leseni splav, ki ga neumorno gradi za pobeg z otoka. Ko zaključi z gradnjo in odplove, ga v zalivu zasači velika rdeča želva, ki uniči njegov splav.Meditativna, poetična animacija je prejela številne nagrade, vključno z dvema na Liffu in nominacijo za oskarja. Poleg čudovitih podob je razlog za uspeh filma tudi v brezčasni zgodbi, ki pusti gledalcu sporočilo o družini, življenju in pravzaprav o vsem.Sedemnajstletna Tessa je neozdravljivo bolna, ker pa si želi pred smrtjo izkusiti življenje v polni meri, sestavi seznam stvari, ki si jih še želi doživeti. V njeno življenje vstopi privlačen, a zadržan Adam, ki mu je pred kratkim umrl oče.Režiser in scenarist Ol Parker se je v filmu o umirajoči najstnici osredotočil na proslavitev življenja in veselja, tako da je kljub težki temi humor močno prisoten, a nikoli neumesten. Mnogi elementi zgodbe so pretirani, patetični in pretirano spolirani, a odlična igra cele zasedbe poskrbi za uravnoteženost.Ob veliki noči bo papež Frančišek v posebnem nagovoru kot vsako leto voščil vernikom po vsem svetu. Tradicionalno v nagovoru dogodek Jezusovega vstajenja poveže z dogodki v svetu, opozori na krivice in vse ljudi dobre volje povabi k spravi ter medsebojnemu sodelovanju.Letos bo tema njegovega nagovor verjetno koronavirus in trpljenje, ki ga je povzročil v svetu. To bo tudi razlog, da na Trgu svetega Petra letos ne bodo vihrale zastave in množica vernikov ne bo vzklikala svojih pozdravov, ampak bodo verniki zbrani le pred TV sprejemniki.Prenos velikonočne maše iz mariborske stolnice bo ob 10.00 na TVS 2.