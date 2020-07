TV namigi: Ko bojo krave letele, Lažnivec in Kuhar, tat ...

Sreda, 22. julija

Ko bojo krave letele: TV SLO 1 ob 20.00





Ti, ti lažnivec: Kanal A ob 20.00

Ti, ti lažnivec FOTO: Pro Plus

Kuhar, tat, njegova žena in njen ljubimec: Planet TV 2 ob 21.00

Kuhar, tat, njegova žena in njen ljubimec FOTO: Planet TV

Nekoliko zajetnejša osnovnošolska učiteljica ima klavrno samopodobo. Med ljudmi je nesproščena in ima manjvrednostni kompleks. Toda ko nekega dne pospremi prijateljico na tečaj »burlesknega plesa«, ki ni pravzaprav nič drugega kot barsko plesanje z erotično koreografijo, dobi tudi sama priložnost, da se predstavi in tako ugotovi, da je lahko privlačna.Toda ljudje iz njenega okolja niso dovzetni za gole debeluške, zato izgubi službo, prijatelje in ugled. Kaj naj stori? Naj se preda malodušju in si prizna manjvrednostni kompleks ali naj se postavi zase in premaga predsodke?Fletcher Reede je gobezdav odvetnik in največji lažnivec na svetu. V resnici ni slab človek, sporna so le njegova moralna načela. V pretiravanju mu nihče ni kos in je kljub laganju zelo prepričljiv. Žal pa ne teče vse tako gladko v Fletcherjevem zasebnem življenju. Ko njegov sin Max praznuje rojstni dan, ga Fletcher po svoji stari navadi spet pusti na cedilu.Max je razumljivo razočaran in ko upihne svečke na torti, si zaželi, da bi njegov očka vsaj en dan govoril samo resnico. Kdo bi si mislil, da se bo njegova želja uresničila? Fletcher je seveda zgrožen, ko ugotovi, da ne more več lagati.Za oskarja nominirani Tim Roth in dobitnica zlatega kipca Helen Mirren v eksotični sodobni bajki o nezvestobi. Priznani režiser Peter Greenaway razpleta zgodbo o ženi, ki je naveličana svojega sadističnega in neolikanega moža ter vodje zločinske tolpe. V moževi restavraciji se zaplete v seksualno zvezo s tihim knjigarnarjem.Greenaway vleče vzporednice med hrano, seksom in nasiljem, ki korenito spremenijo gledalčev odnos do lastnega obnašanja in dejanj.