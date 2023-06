TV namigi: Ko morje ogroža mesta, Imperiji in Izterjevalec

Četrtek, 29. junija

Ko morje ogroža mesta: TV SLO 2 ob 20.05

Quand la mer menace les villes. Fr., 2022. Režija: Thomas Marlier, Laurence Thiriat. Dok. odd. 55 min.

Zananstveniki napovedujejo, da bo do leta 2100 vodna gladina narasla za od pol metra do dveh metrov, odvisno od obale. Od dvaindvajsetih največjih svetovnih velemest jih kar petnajst leži ob morjih in oceanih. Ogrožajo jih orkani, neurja in poplave zaradi dvigovanja morske gladine, pa tudi sol in erozija obale povzročata znatno škodo.

Dokumentarna oddaja predstavlja mesta, ki jim res že teče voda v grlo. New York, Rotterdam in Singapur morajo hitro poiskati inovativne, drastične rešitve in se naučiti na drugačen način živeti z morjem.

Skrivnosti civilizacije: Mesta in imperiji: TV SLO 1 ob 21.10

The Secrets to Civilization. VB, 2021. 3/3. Režija: Mike Slee. Dok. serija. 55 min.

Ko je bilo rimsko cesarstvo v drugem stoletju našega štetja na vrhuncu svoje moči, ga je prizadela prva v nizu uničujočih kug. To so bile prve pandemije v zgodovini. Od takrat se je zgodba o vzponu Rima sprevrgla v zgodbo o gospodarskem razkroju in dokončnem zatonu.

Znanost bo gledalcem razkrila, kako so ti dogodki povezani in zakaj je bil temelj moči rimskega imperija hkrati klica njegovega propada.

Izterjevalec: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

The Debt Collector. ZDA, 2018. Režija: Jesse V. Johnson. Igrajo: Scott Adkins, Louis Mandylor, Vladimir Kulich, Tony Todd, Selina Lo. Akc. film. 115 min.

French, nekdanji vojak v britanski vojski in mojster borilnih veščin, se preseli v Los Angeles in tam odpre svojo šolo za borilne veščine.

Ker mu posel ne uspeva, se French odloči unovčiti svoje spretnosti in tako sprejme delo izterjevalca dolgov za mafijca Tommyja. Na nalogah se mu pridruži izkušeni Sue in skupaj naredita vse, da najdeta posameznike, ki Tommyju dolgujejo denar. Pri delu sta uspešna, dokler se nekega dne ne znajdeta v velikih težavah.