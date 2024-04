TV namigi: Ko pod gladino preži nekaj srhljivega ...

Torek, 9. aprila

Roj (Premiera): Star Channel ob 22.00

The Swarm. Koprod., 2023. 1/8. Režija: Luke Watson. Igrajo: Cécile de France, Alexander Karim, Leonie Benesch, Joshua Odjick. TV serija. 55 min.

Serija je priredba romana Peti dan (Der Schwarm) Franka Schätzinga in velja za najdražjo nemško serijo doslej, prve tri epizode so prikazali celo na berlinskem filmskem festivali.

Raziskovalec kitov Leon Anawak je zaskrbljen, ko na plaži najde mrtvega kita ubijalca, ki naj bi prej napadel ribiško ladjo. V oceanih prihaja do nenavadnih pojavov: ledeni črv povzroča cunamije, smrtonosne bakterije zastrupljajo pitno vodo, kiti agresivno napadajo ladje. Skupina znanstvenikov združi moči in se s tehnološko naprednim plovilom potopi globoko v Arktični ocean, kjer poskuša poiskati neznano grožnjo.

Serija je nova verzija Žrela, prirejena za generacijo Grete Thunberg, so napisali kritiki. Gre torej za serijo, ki se hrani s človeškim strahom pred kolapsom našega sveta in neoprijemljivo grozo pred tem, kar nas morda čaka pod površjem morja.

Obveščevalec: TV SLO 2 ob 22.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

The Informer. Koprod., 2019. Režija: Andrea Di Stefano. Igrajo: Joel Kinnaman, Rosamund Pike, Common, Dlive Owen, Ana de Armas. Akc. film. 115 min.

Kriminalka, polna preobratov, je ohlapna priredba knjižne uspešnice Tri sekunde švedskega pisateljskega dvojca Roslund & Hellström.

Ko se nekdanji agent specialne enote Pete Koslow (Joel Kinnaman) zaradi reševanja svoje žene znajde v zaporu, se mu svet obrne na glavo. Vendar kmalu dobi priložnost za oprostitev pod pogojem, da postane obveščevalec za FBI in se infiltrira v krog največjega preprodajalca mamil v New Yorku. Ko se velika predaja mamil izjalovi, se Pete znajde pred najtežjo nalogo v življenju – infiltrirati se mora nazaj v zloglasni in najbolj nevaren zapor v državi, imel pa bo samo eno priložnost in zgolj tri sekunde, da reši svojo glavo ...

Plazenje: Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Crawl. ZDA, 2019. Režija: Alexandre Aja. Igrajo: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson, Jose Palma. Akc. film. 100 min.

Ko njen rodni kraj na Floridi zajame orkan, Haley (Kaya Scodelario) ne upošteva navodil o evakuaciji, temveč se odpravi iskat svojega pogrešanega očeta, ki je obtičal v poplavljeni hiši. Najde ga hudo poškodovanega v kletnih prostorih družinske hiše, oba pa hitro zajame poplavna voda. Ker časa zmanjkuje, da bi ubežala nevihti, ki je vedno močnejša, Haley in oče kmalu ugotovita, da je naraščajoča voda še najmanjša njuna skrb. V hišo namreč zaplavajo aligatorji …

Čeprav gre za pogosto obdelano temo boja človeka s krvoločno pošastjo, je film dovolj napet in zabaven, da si zasluži ogled.