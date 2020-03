TV namigi: Kon Tiki, Bes Titanov in Moja noč pri Maud

Petek, 20. marca

Leta 1947 se je norveški raziskovalec in pustolovec Thor Heyerdahl odločil dokazati, da so polinezijske otoke s potovanji čez Pacifik naselili južnoameriški domorodci. Zato se je s petimi možmi z doma narejenim splavom, imenovanim Kon Tiki, podal na pot, dolgo več kot sto dni in skoraj 8000 kilometrov.Film je dramatizacija teh dogodkov. Čeprav film precej časa posveti dogodkom pred potovanjem, in čeprav je rezultat že znan, je film napet. Junaki sicer niso najbolje razdelani, vendar spektakularni posnetki in občasno zabavni dialogi odtehtajo te pomanjkljivosti.Minilo je desetletje, odkar je polbog in polčlovek Perzej junaško premagal strašljivo pošast Krakena. Zdaj živi umirjeno življenje kot ribič in sam skrbi za svojega 10-letnega sina. Medtem pa divja boj za prevlado med bogovi in titani, saj bi drugi radi zavladali Zemlji. Ker so ljudje bogovom premalo predani, bogovi izgubljajo moč. Ko dva od bogov stopita na stran titanov, Perzej ne more več stati ob strani.Akcijski prizori so sicer večinoma dodelani, a težava je v razvlečeni zgodbi, ki skuša v vsak obrat stlačiti težavno razmerje z očetom.Ob 100. obletnici rojstva francoskega cineasta Érica Rohmerja: romantična klasika, ki nežno zbada tiste s predsodki in fantazijami.Po več letih burnega življenja v tujini si 34-letni inženir Jean-Louis prizadeva za bolj asketsko življenje. Tako začne študirati filozofijo religije in hoditi v cerkev. Medtem si išče ženo, odločen, da se mora ustaliti tudi v ljubezenskem življenju. V novi cerkvi zagleda mlado krotko svetlolasko, ki ustreza njegovi predstavi.