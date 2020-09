TV namigi: Obupana, Hartova vojna in koncert Tanje Žagar

Petek, 18. septembra

Obupana: TV SLO 2 ob 21.10

Hartova vojna: Kanal A ob 20.00

Hartova vojna. Foto Pro Plus

Koncert Tanje Žagar: Ples z zvezdami: POP ZV ob 20.00

Koncert Tanje Žagar: Ples z zvezdami. Foto Pro Plus

Katjino življenje se sesuje v prah, ko njen mož Nuri in njun mali sin Rocco umreta v bombnem napadu. S pomočjo bližnjih se nekako prebije skozi pogreb, a iskanje storilcev in njihovih motivov Katji ves čas odpira rane. Ko najdejo osumljenca, dva mlada neonacista, je odvetnik Danilo, sicer najboljši prijatelj pokojnega moža, Katjin predstavnik na sodnem procesu. A proces se ne odvija po Katjinih željah ...Diane Kruger v svojem prvem nemškem filmu odlično prikaže čustva žalosti, bolečine in jeze, film pa osebni drami skuša dodati še družbenopolitične okoliščine sodobne Nemčije.Poročnik Tommy Hart je bil študent prava na Harvardu, ko se je odločil, da se bo podal v boj proti nacistom. A na terenu je kmalu padel v roke nemškim vojakom, ki so ga odpeljali v taborišče, imenovano Stalag Luft 13. Tu se nekega dne pripeti umor in nacisti umora obtožijo poročnika Lincolna Scotta. Takrat v dogajanje poseže polkovnik William McNamara, ki vodjo taborišča prepriča, da bodo sami zaporniki na posebnem procesu sodili storilcu. Takrat Harta določijo kot tistega, ki bo prevzel obrambo obtoženega.Še ena vojaška sodna drama, bi lahko rekli, če se ne bi od večine v nekaterih značilnostih razlikovala. Težko je najti ameriški film, v katerem bi bil nacistični oficir prikazan tako pozitivno. Film tudi močno dregne v zgodovino ameriškega rasizma in drugoraz­rednosti temnopoltih vojakov, pa čeprav bi morale kolajne, ki jih je Jesse Owens na olimpijadi leta 1936 pritekel in priskakal pred očmi Adolfa Hitlerja, že spremeniti ameriško rasistično zavest.Pevka Tanja Žagar je po zmagi v 3. sezoni šova Zvezde plešejo pripravila koncert Ples z zvezdami. K sodelovanju je povabila uveljavljene slovenske profesionalne plesalce latinskoameriških in standardnih plesov, program pa so še dodatno popestrili gostje šova Zvezde plešejo Miha Zupan, Špela Grošelj, Tinkara Fortuna, Igor Mikič, violinist Lazaro Zumeta in kitarist Natko Štiglič.Trinajstčlanski orkester je sestavljala skupina Avantura in pridruženi glasbeniki. S koncertom je Tanja obeležila petnajst let samostojne pevske poti, hkrati pa je šlo za prvi koncert v Sloveniji, ki je bil izveden z indukcijsko zanko, s katero je bil omogočen ogled v živo tudi gluhim in naglušnim osebam.