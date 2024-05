TV namigi: konec Skrito v raju, vrača se Gorski zdravnik

Torek, 21. maja

Gorski zdravnik (Premeira): Pop TV ob 20.00

Der Bergdoktor. Koprod., 2024. 17. sezona. 1. del. Režija: Nikolai Müllerschön. Igrajo: Hans Sigl, Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Mark Keller, Ronja Forcher. Nan. 70 min.

Tudi tokrat bo Martin Gruber (Hans Sigl) priskočil na pomoč ljudem, ki se bodo znašli v težavah v gorskem svetu, medtem ko se bo soočal s preglavicami v zasebnem življenju.

Potem ko je moral zaradi materine bolezni spremeniti svoje načrte in odpovedati let v New York, se Martin vnovič zbliža z bratom Hansom ter mu ponudi pomoč na kmetiji. Bosta sprta brata zakopala bojno sekiro? Poleg tega se zdravnik posveti primeru samohranilke Branke, ki mora po nesreči ostati v bolnišnici, vendar nima nikogar, ki bi ta čas poskrbel za njeno hčerko Emmi.

Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley: Rim: TV SLO 1 ob 20.40

Joanna Lumley’S Great Cities of the World: Rome. VB, 2022. 2/3. Režija: Zoe Dobson. Dok. serija. 55 min.

Izjemna mesta sveta z Joanno Lumley: Rim. Foto TVS

Igralka Joanna Lumley obišče Pariz, Rim in Berlin, a se ne ustavi zgolj ob očitnih znamenitostih, ampak jim dobesedno zleze pod kožo.

V drugem delu si ogledamo Rim, kjer preteklost živi skupaj s sedanjostjo. Joanna nam poleg antičnih znamenitosti predstavi tudi hollywoodsko plat Rima, spozna znanega rimskega paparaca in igralko Gino Lollobrigido, obišče draguljarno Bulgari ter speče pico s slavnim rimskim kuharjem.

Ivan: TV SLO 1 ob 23.20

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Slo., 2017. Režija: Janez Burger. Igrajo: Maruša Majer, Matjaž Tribušon, Nataša Barbara Gračner, Polona Juh, Branko Šturbej, Leon Lučev. Drama. 95 minut.

Ivan. Foto TVS

Glavna junakinja Mara (Maruša Majer) ravno rodi dečka, ko je otrokov oče Rok (Matjaž Tribušon), ki je sicer poročen, pridržan zaradi kriminalnih finančnih transakcij. Takoj po tem se začne njena najhujša nočna mora. Ko Mara ugotovi, da je Rok obtožen gospodarskega kriminala, jo brutalno pretepejo sodelavci njegove žene. Roku končno uspe z njo navezati kontakt, vendar se Mara znajde pred nemogočo izbiro: med moškim, ki ga ljubi, in svojim otrokom.

Slovenski film s takšno vsebino bi kaj hitro lahko zapadel v pretiravanje in stereotipe, a ni tako. Igra glavne igralke je na ravni, kakršne pri nas morda še nismo videli, odlični so tudi ostali, zgodba pa niti za trenutek ne zapade v klišeje. Programski direktor festivala Liffe Simon Popek je izjavil, da je Ivan najboljši slovenski film po osamosvojitvi.