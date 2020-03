FOTO:TV namigi: Koronavirus, Dvojček, Šefinja in Zastave naših očetov

Četrtek, 26. marca



Koronavirus: Tihi ubijalec: POP TV ob 22.20



Dvojček: TVS 1 ob 19.55

Šefinja: TV3 ob 20.00

Zastave naših očetov: Kino ob 21.50

Novi koronavirus je doslej zahteval več tisoč življenj, okužba pa se je razširila po vsem svetu. Izvor virusa je še vedno uganka, število okuženih pa raste iz dneva v dan. Wuhan, epicenter bolezni, in sosednja mesta so dobesedno zaprli, da bi zajezili širitev virusa. Življenje 60 milijonov prebivalcev se je dejansko ustavilo. Tudi drugod po svetu s strogimi ukrepi poskušajo zamejiti nadaljnje širjenje virusa. Bodo ukrepi učinkoviti pri preprečevanju njegovega širjenja?Dokumentarni film nam bo pokazal boj zdravstvenega osebja na Kitajskem z virusom, svetovno priznani strokovnjaki za zdravje pa bodo predstavili svoje analize.Enojajčna dvojčka Erik in Adam sta se pred petnajstimi leti neprijateljsko razšla. Erik je deskar, ki živi v prikolici. Nekega dne ostane brez vsega in obišče brata Adama, ki si je medtem ustvaril družino in živi z ženo Ingrid, najstniško hčerko Karin in posvojenim sinom Frederikom.Med bratoma in Ingrid se vname prepir, ki se tragično konča. Adam umre in obupana Ingrid prepriča Erika, da prevzame Adamovo identiteto.Komisarka Vera Lanz se trudi ujeti ravnovesje med zahtevno službo in zasebnim življenjem. S svojo ekipo preiskuje zanimive primere.24-letna Kim Landauer, hči uglednega gostilničarja, je padla z balkona svojega stanovanja, ko se je vrnila domov iz nočnega kluba. Kar je bilo najprej videti kot samomor, se v preiskavi pokaže kot umor. Storil ga je domnevno nekdo, ki je v stanovanje vstopil brez uporabe sile. Preiskava se osredotoči na Kiminega 23-letnega fanta in njegovo slavno družino, sum pa pade tudi na njenega očeta …Bitka za otok Iwo Jima je ena najslavnejših pacifiških bitk v drugi svetovni vojni. Da bi zavzeli 20 kvadratnih kilometrov velik otok, so leta 1945 marinci napadli več tisoč japonskih vojakov. Ko šesterica ameriš­kih vojakov na gori Suribachi dvigne ameriško zastavo, ta takoj postane simbol Amerike.Režiser Clint Eastwood se je odločil, da v filmu ne bo velikih zvezd, da ne bi odvrnile pozornosti od prave podobe vojne. Ta je prikazana realistično in krvavo, a kljub temu so kritiki filmu očitali, da je predolg in ne brez pomanjkljivosti.