FOTO:TV namigi: Koronavirus, Zootropolis, Moj kralj in Rdeči krog

Petek, 17. aprila

Koronavirus – kako naprej: POP TV ob 21.20

Zootropolis: Planet TV ob 20.00

Moj kralj: TVS 2 ob 20.05

Rdeči krog: TVS 1 ob 22.55

Koronavirus – kako naprej je posebna oddaja uredništva 24ur o prihodnosti po soočenju s pandemijo, ki je in še bo spreminjala svet, zdravstvo, gospodarstvo in naša življenja. Kaj sledi vrhu epidemije, kako zagnati gospodarstvo, poskrbeti za zdravstvo in za najšibkejše?Znanstvena dognanja, primerjave po svetu, gospodarske posledice, različne možnosti odzivov so le nekatere od tem, ki jih bodo o prihodnosti osvetljevali tudi z eminentnimi strokovnjaki. Koronavirus je že zarezal v naša življenja, družbo, gospodarstvo in državo. Zdaj je čas za razpravo o tem, kako naprej. Oddajo bo vodila Maja Sodja.Zabavna animirana živalska pustolovščina, ki so jo ustvarili v studiu Disney, je osvojila srca gledalcev in kritikov po vsem svetu in postala eden najuspešnejših filmov leta 2016.Zootropolis je živalsko mesto, v katerem v slogi živijo vsi sesalci, od največjega slona do najmanjše miške. Ambiciozna Malči Hop postane prva zajčica, ki se pridruži policiji, a kmalu spozna, kako težko je biti roka pravice, saj je zaradi zajčje šibkosti nihče ne jemlje resno.Uspešna odvetnica Tony po nesreči na smučanju pristane na okrevanju, kjer je odvisna od pomoči zdravstvenega osebja. Tam začne premlevati o ljubezenski zgodbi z Georgiem, ki jo gledalec vidi skozi skoke v preteklost: od strastnega začetka do glamurozne poroke in prve nosečnosti.Njuna zveza je ena tistih, ko se srečata resna ženska in neresen šarmer, ki imata oči le drug za drugega, a se okolica sprašuje, kako ona ne opazi tega, kako neprimeren je on.Dva gangsterja in nekdanja zapornika se po naključju srečata na francoskem podeželju in začneta načrtovati velik rop draguljarne v Parizu.Enega od njiju, Vogla, je na vlaku spremljal nadzornik Mattei, a Vogel je sredi noči ustavil vlak in izginil sredi podeželja. V gozdu je naletel na Coreyja, ki je po petih letih zapora pravkar prišel na prostost. Sprva nezaupljiva drug do drugega se Corey in Vogel odločita sodelovati. Spajdašita se z nekdanjim detektivom Jansenom in skupina pretkanih kriminalcev začne načrtovati popolni rop.V Melvillovi kriminalki blestijo nekatere največje zvezde evropskega filma 60. let: Alain Delon, Gian Maria Volonté in Yves Montand.