TV namigi: Košarka, Divja Rose in Godzila 2

Sobota, 26. avgusta

Slovenija – Venezuela: Šport TV 1 ob 13.30

Košarka (M): Svetovno prvenstvo, Okinava. Prenos. 120 minut.

Včeraj se je na Japonskem, Filipinih ter v Indoneziji začelo 19. svetovno prvenstvo v košarki. Slovenska izbrana vrsta z Luko Dončićem na čelu bo uvodno tekma igrala danes proti Venezueli.

Na svetovnem prvenstvu bo drugič v zgodovini nastopilo 32 reprezentanc, četrtič doslej pa bo med njimi tudi Slovenija. Zasedba kapetana Luke Dončića in selektorja Aleksandra Sekulića nestrpno čaka začetek prvenstva. Po poškodbah Eda Murića in Vlatka Čančarja jo strokovnjaki na uvrščajo v najožji krog kandidatov za najvišja mesta, kot so večkrat poudarili slovenski igralci pa njeni cilji ostajajo visoki – najprej preboj v četrtfinale v Manilo, nato pa boj za olimpijsko vozovnico oziroma medaljo.

Uro pred tekmo bo na sporedu še športni studio.

Divja Rose (Premiera): TV SLO 1 ob 20.10

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Wild Rose. ZDA, 2018. Režija: Tom Harper. Igrajo: Jessie Buckley, Matt Costello, Jane Patterson, Lesley Hart, Carol Pyper Rafferty. Drama. 100 min.

Divja Rose. Foto TVS

Izvrstna glasbena drama o neukročeni mladenki iz Glasgowa, ki sanja o karieri v svetu countryja. V glavni vlogi blesti Jessie Buckley.

Mlada Rose-Lynn pride po letu dni iz zapora, vendar se ni spremenila in želi nadaljevati prejšnjo pot – torej postati country pevka. Nekako je pozabila, da ima dva otroka, mlajša od 10 let, za katera skrbi njena mama, ali pa je to skrb preprosto preložila na čas po izpolnitvi svojih sanj.

Družinskih zadev seveda ne more urediti brez dogovora z mamo Marion. Srečanje prelaga in prelaga, ampak tako se samo izogiba neizbežnemu. Ko se končno srečata, je njun odnos, milo rečeno, hladen. Rose-Lynn se počuti, kot da je iz enega zapora prišla v drugega. Mama ji govori, naj si najde stalno službo, Rose-Lynn pa želi samo peti. Skleneta kompromis in Rose-Lynn se zaposli kot čistilka pri družini iz bogatega dela mesta. Med delom rada prepeva, slišita jo otroka in na njen talent opozorita svojo mater Susannah. Prijazna gospa z dobrimi zvezami jo poveže s slovitim radijskim voditeljem in uspeh je na vidiku. Ampak do Nashvilla vodi dolga in trnova pot.

Godzila 2: Kralj pošasti (Premiera): Pop Tv ob 20.00

Vikendova ocena: 3 (od 5)

Godzilla: King of the Monsters. Koprod., 2019. Režija: Michael Dougherty. Igrajo: Kyle Chandler, Vera Farmiga, Millie Bobby Brown, Ken Watanabe, Ziyi Zhang. Akc. film. 155 min.

Godzila 2: Kralj pošasti. Foto Pop TV

Nova zgodba sledi junaškim podvigom kripto-zoološke agencije Monarch, katere člani se soočajo z množico ogromnih pošasti, vključno z mogočnim Godzilo, ki nasprotuje Mothri, Rodanu in svojemu največjemu sovražniku, triglavemu Ghidorahu. Ko se te starodavne supervrste, za katere se je mislilo, da so zgolj miti, vnovič dvignejo na obličje Zemlje, obstoj človeštva zelo hitro začne viseti na zelo tanki niti.

Če izklopite možgane, se lahko dobro zabavate ob tej senzacionalni akciji, so rekli kritiki.