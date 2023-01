TV namigi: Krojač, Claire Andrieux in Duševne stiske mladih

Sreda, 4. januarja

Krojač: TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Raftis. Koprod., 2020. Režija: Sonia Liza Kenterman. Igrajo: Dimitris Imellos, Tamila Koulieva, Thanasis Papageorgiou, Stathis Stamoulakatos, Daphne Michopoulou. Kom./drama. 110 min.

Film je zgodba o osamljenem, ekscentričnem krojaču, ki se ne znajde v običajnem svetu in družbi, zato se umakne v podstrešne prostore družinske krojaške prodajalne.

Ko njegovega očeta odpeljejo v bolnišnico in mora nenadoma prevzeti skrb za prodajalno, se izkaže, da dokumenti niso v redu in da mu jo bodo v kratkem zasegli. Nikos mora nujno nekaj ukreniti, sicer bo izgubil vse. K sreči dobi zanimivo idejo in si na novo zamisli svoje življenje in obrt: prodajalne na kolesih. Z njo se vozi po atenskih ulicah in se po naključju specializira za ženske poročne obleke ...

Claire Andrieux: TV SLO 2 ob 22.40

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Claire Andrieux. Fr., 2019. Režija: Olivier Jahan. Igrajo: Jeanne Rosa, Thomas Vandenberghe, Emma de Caunes, Yannick Renier, Christine Brücher. TV-drama/kom. 95 min.

Claire Andrieux Foto Tv Slo

Film pripoveduje zgodbo o 41-letni Claire, samski ženski, ki se preživlja kot nepremičninska agentka v francoski Bretanji.

Med svojim delom naleti na Bruna, samotnega, a privlačnega moškega, ki se ogreje zanjo. Tudi Claire je Bruno všeč, a nekako prikrito, kakor bi se sramovala ali bila zavrta. In slednje se izkaže kot resnično; strašen dogodek iz njenega otroštva je Claire v najintimnejših življenjskih rečeh zavrl ...

Družbeni fenomeni: Duševne stiske mladih: TV SLO 1 ob 17.20

Slo., 2023. Režija: Alma Lapajne. Dok. odd. 30 min.

Družbeni fenomeni: Duševne stiske mladih Foto Tv Slo

Biti mlad je lepo, a še zdaleč ne preprosto. Danes številni mladi poročajo o simptomih anksioznosti in depresije, nedavna raziskava NIJZ pa je pokazala, da številne od njih pestijo tudi občutki osamljenosti, slabega razpoloženja, samomorilnih misli. V zgodbah štirih mladih so odstrli delček težav in stisk, ki so jih doživljali, in prisluhnili iskanju utehe v hrani, nefunkcionalnih odnosih, prepovedanih snoveh, pretirani pomoči drugim, ekstremnem športu.

S strokovnjaki so osvetlili tudi širšo sliko vzrokov in posledic ter poudarili pomen preventive in iskanja sistemskih rešitev.