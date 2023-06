TV namigi: Kronika bežne romance, Minamata, Moj plazmocitom in nogomet

Sreda. 7. junija

Kronika bežne romance (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 5 (od 5)

Chronique d'une liaison passagère. Fr., 2022. Režija: Emmanuel Mouret. Igrajo: Sandrine Kiberlain, Vincent Macaigne, Georgia Scalliet, Maxence Tual, Stéphane Mercoyrol. Rom. film. 105 min.

Mati samohranilka, Charlotte in poročeni moški z družino, Simon, postaneta ljubimca. Njuno razmerje je brez resnih čustvenih obveznosti, zgolj za zabavo. Po prvem srečanju se začneta redno dobivati, presenečena, kako dobro se razumeta in kako prijetno jima je skupaj. Veliko se pogovarjata, izmenjujeta mnenja, poglede in življenjske izkušnje, njuni zmenki so iskrivi …

Na enem od srečanj se odločita, da bosta poskusila še v troje. Tako se spoznata z Louise, nežno in rahločutno ženo arhitekta, ki je veliko odsoten. Njihovo srečanje temeljno preoblikuje njuno zvezo …

Minamata (Premiera): Kino ob 20.00

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Minamata. Koprod., 2020. Režija: Andrew Levitas. Igrajo: Johnny Depp, Akiko Iwase, Minami, Kogarashi Wakasugi, Katherine Jenkins, Bill Nighy. Drama. 130 min.

Minamata. Foto Pro Plus

Leto 1971. Ameriški vojni fotograf W. Eugene Smith (Johnny Depp), ki je zaslovel s svojimi mnogimi fotoeseji, se je pred javnostjo umaknil v osamo. A ko se sreča z japonsko prevajalko Aileen, ga slednja prepriča, naj odpotuje na Japonsko in obišče kraj Minamata ter posname fotogafije o trpljenju tamkajšnjih skupnosti, ki trpijo zaradi zastrupitve z živim srebrom. Zastrupitev je povzročilo industrijsko onesnaženje kemične družbe Chisso.

Oborožen le s svojo minolto, skuša pridobiti zaupanje prebivalcev, da bi lahko pokazal svetu, kaj se dogaja ...

Moj plazmocitom: Pripravljeni na nove korake (Premiera): TV SLO 1 ob 17.15

Slo., 2023. Režija: Haidy Kancler. Dok. feljton. 30 min.

Moj plazmocitom: Pripravljeni na nove korake. Foto TVS

V dokumentarcu skozi prvoosebne pripovedi šestih bolnikov z diseminiranim plazmocitomom iz srednje Evrope spoznamo trpke izkušnje na poti do diagnoze in zdravljenja bolezni ter neželenih učinkov; potrebe bolnikov, njihov najintimnejši razmislek o življenju in predvsem njim lastne notranje vire moči, s katerimi kljubujejo bolezni.

Film razgrne tudi ključne informacije o znakih, simptomih in zdravljenju diseminiranega plazmocitoma ter opozarja na vlogo in pomen povezovanja ter sodelovanja organizacij zagovornikov bolnikov za boljšo ozaveščenost, preprečevanje, zgodnje odkrivanje in čimprejšnji dostop do sodobnih načinov zdravljenja te bolezni.

Nogomet (M): Kanal A ob 20.45

Fiorentina – West Ham. UEFA Konferenčna liga 2022/2023. Finale. Prenos. 155 min.

V finalu Konferenčne lige se bosta srečala kluba, ki sodita med izkušene evropske borce. Za nogometne romantike bo obračun v Pragi spomin na stare čase. Ko se srečujejo Italijani in Angleži, je mnogokrat veliko odvisno od strasti in živcev. Predvidoma tokrat ne bo nič drugače, a bo vseeno k uspehu več pripomogla kakovost enih in drugih.