TV namigi: krščanski rocker, slavni pesnik in mojster preživetja

Še vedno verjamem (Premiera): TV SLO 1 ob 20.05

Vikendova ocena: 3 (od 5)

I Still Believe. ZDA, 2020. Režija: Andrew Erwin. Igrajo: K.J. Apa, Britt Robertson, Nathan Parsons, Gary Sinise, Shania Twain. Bio. film. 115 min.

Film je posnet po avtobiografiji glasbenika in kantavtorja Jeremyja Campa. Pripoved sledi resnični zgodbi o Campovi ljubezni do prve žene Melisse, s katero se je kljub njeni smrtni bolezni poročil oktobra 2000. Na medenih tednih sta izvedela, da se je Melissin rak razširil, nakar je februarja leta 2001 umrla.

Film prikazuje tudi Campova najstniška leta in njegovo ljubezen do krščanskega rocka. S pesmimi, ki jih je spisal in uglasbil, se je začel njegov vzpon in kasneje tudi srečanje s svojo drugo ženo, Adrienne, ki jo je zelo pretresla Melissina zgodba in Campova ljubezen do nje.

Dante (Premiera): TV SLO 1 ob 22.25

Vikendova ocena: 4 (od 5)

Dante. Ita., 2022. Režija: Pupi Avati. Igrajo: Sergio Castellitto, Erika Blanc, Alessandro Sperduti, Milena Vukotic, Enrico Lo Verso. Bio. film. 105 min.

Dante. Foto TVS

Firence, 1350. Pesnika in pisatelja Giovannija Boccaccia firenški mestni svet deset let po Dantejevi smrti zadolži, da odnese deset zlatih goldinarjev Beatrice, Dantejevi hčerki, ki kot nuna živi v ravenskem samostanu. Firenški bogatini namenjajo denar Beatrice kot odškodnino za njenega očeta, ki so ga bili izgnali iz Firenc.

Film je zgodba o Danteju, velikem italijanskem renesančnem umetniku, vendar pripovedovana po spominih njegovega sodobnika Boccaccia. V retrospektivi spremljamo najzanimivejše dogodke iz Dantejevega mladostnega in tudi kasnejšega življenja …

Sledilec (Premiera). Star ob 22.00

Tracker. ZDA, 2024. 1. ezona. 1/13. Režija: Ken Olin. Igrajo: Justin Hartley, Robin Weigert, abby McEnany, Eric Graise. TV serija. 55 min.

Sledilec. Foto Star Channel

Colter Shaw (Justin Hartley) je strokovnjak za preživetje v divjini in sledilec, ki se preživlja tako, da svojo pomoč ponuja organom pregona in posameznikom v zameno za denarno nagrado.

V prvem delu serije Colterja pošljejo v Klamath Falls v Oregonu, da bi raziskal izginotje 14-letnega Gila Browna, za katerega sumijo, da ga je odpeljal njegov biološki oče s kriminalnim ozadjem.

Serija je posneta po romanu The Never Game (2019) Jeffreyja Deaverja. Po njegovem romanu so posneli tudi film Zbiralec kosti (The Bone Collector, 1999).