TV namigi: Kuharski mojster, Vzemi si vse in Zakulisje vojne v Jemnu

Planet TV (Premiera): Planet TV ob 20.00

Kuharski mojster: Naslednja stopnja (Združeno Kraljestvo)

Next Level Chef UK. VB, 2023. 1. del. Režija: Alex Muchamore, Paul Newton. Resn. šov 60 min.

Prihaja britanska različica Ramsayjeve kuharske oddaje, v kateri kuharji preizkušajo svoje sposobnosti v kuhinjah različnih ravni. Kuharji so razdeljeni v tri ekipe pod mentorstvom Gordona Ramsayja, Nyeshe Arrington in Paula Ainswortha. V vsaki epizodi so tekmovalci dodeljeni v eno od treh kuhinj, ki so postavljene ena vrh druge.

Vrhnja je opremljena z obsežnim naborom modernih pripomočkov in naprav, srednja je standardna profesionalna kuhinja, spodnja pa vsebuje le omejeno in manj kakovostno opremo. Med nadstropji se od zgoraj navzdol spušča platforma s hrano, tekmovalci pa imajo 30 sekund časa, da si izberejo sestavine, kar pomeni, da kuharjem v najnižjem nadstropju včasih ostanejo sestavine slabše kakovosti. Tisti, ki se bodo v izzivih odrezali najbolje, bodo napredovali na višjo stopnjo ...

Vzemi si vse (Premiera): Kanal A ob 20.00

Vikendova ocena: 2 (od 5)

Echo Boomers. ZDA, 2020. Režija: Seth Savoy. Igrajo: Michael Shannon, Patrick Schwarzenegger, Alex Pettyfer, Hayley Law, Oliver Cooper. Akc. krim. 105 min.

Vzemi si vse. Foto Kanal A

Lance Zutterland (Patrick Schwarzenegger) je ravno diplomiral, a je zaradi drage šolnine v ogromnih dolgovih in ugotavlja, da je bila svetla prihodnost zgolj privid. Lance se zato pridruži drugim mladim ljudem v podobnem položaju, ki se odločijo, da bodo vzeli tistim, ki imajo, in dali tistim, ki nimajo – sebi.

Združba začne krasti dragocene slike bogatih prebivalcev Chicaga. Ker nimajo ničesar izgubiti, za seboj puščajo uničenje, toda ko jim policija pride na sled, se začne napetost stopnjevati. Lance kmalu ugotovi, da se bo težko rešil iz težkega položaja ...

Zakulisje vojne v Jemnu: TV SLO 2 ob 23.40

Yemen's Dirty War. Fr., 2021. Režija: Guillaume Dasquié, Nicolas Jaillard. Dok. film. 70 min.

Zakulisje vojne v Jemnu. Foto TVS

Krvavi konflikt v Jemnu že leta poganjajo verska nasprotovanja in različni gospodarski interesi – tam so namreč zajetne zaloge nafte. Avtorji oddaje obiščejo Sano, ki velja za enega najbolj nedostopnih krajev na svetu, in poročajo o grozljivih razmerah na severozahodu države, ki je pod nadzorom uporniških Hutijev.

Savdska Arabija in Združeni arabski emirati vidijo v Hutijih grožnjo vahabizmu, zato območja na severu redno bombardirajo. V napadih je umrlo že več kot 230.000 ljudi, zaradi hude lakote pa smrt preti kar 400.000 otrokom.